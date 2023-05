Luzern Monika Rütsche hört als Co-Rektorin des Zentrums für Brückenangebote auf Nach 13 Jahren als Co-Rektorin des Zentrums für Brückenangebote tritt Monika Rütsche per Ende des laufenden Schuljahres von ihrem Amt zurück. Sie geht in Pension.

Monika Rütsche Bild: PD

Seit 13 Jahren arbeitet Monika Rütsche als Co-Rektorin des Zentrums für Brückenangebote ZBA. Per Ende des laufenden Schuljahres 2022/23 geht sie nun in Pension, wie die Staatskanzlei Luzern mitteilt. Während ihrer Amtszeit habe sich das ZBA zum Kompetenzzentrum für die berufliche Integration von Jugendlichen entwickelt.

Die Schule bereitet Lernende an den Standorten Luzern und Sursee auf den Beginn einer Berufslehre oder einer weiterführenden Schule vor, heisst es in der Mitteilung. Die Angebote des ZBA hätten sich in den vergangenen Jahren immer wieder den sich verändernden Bedürfnissen angepasst, etwa während der Flüchtlingskrise 2015. (tos)