Luzern Nach drei Jahren ist das Fischessen an der Reuss zurück Seit 2019 musste auf das traditionelle Fischessen an der Reuss verzichtet werden. Nun findet der Event beim Pontonierhaus Reuss am Samstag endlich wieder statt.

Das letzte Fischessen von 2019 lockte viele Besucherinnen und Besucher an. Bild: PD

Es hat jahrzehntelange Tradition, konnte aber wegen Corona zwei Jahre lang nicht mehr durchgeführt werden: Das Fischessen an der Reuss in Luzern. Am Samstag, 20. August 2022, findet der Event beim Bootshaus Lochhof an der Reussmatt nun wieder statt, wie es in einer Mitteilung des Fischereiverbands des Kanton Luzerns heisst.

Am Dienstag wurde der Fährbetrieb aufgebaut. Bild: pd

Es gibt allerdings kein offizielles Programm, sondern ein «offenes Kommen und Gehen». Highlight werden laut dem Veranstalter die Fischknusperli sein. Es handle sich um frittierte Albeli- und Felchenfilets aus den lokalen Seen. Eine Fähre bringt die Leute vom linken zum rechten Reussufer. Für Automobilisten gibt es einen Parkplatz nach der St.-Karli-Brücke Richtung Friedental. (sfr)