Stadt Luzern Neue Luxusmodeboutique am Kapellplatz ist jetzt offen Die italienische Modefirma Vietti hat ihren Laden in der Luzerner Altstadt eröffnet.

Blick in das neue Luxusmodegeschäft Vietti Bild: Hugo Bischof (Luzern, 29. Juli 2022)

Das neue Luxusmodegeschäft Vietti an der Kapellgasse 4 in Luzern hat seine Türen vor drei Tagen geöffnet. Es befindet sich in bester Lage am Kapellplatz, im modernen Neubau, der das frühere C&A-Gebäude ersetzt.

Die Vietti-Modeboutique ist einladend gestaltet, mit viel Raum zum Verweilen. Auf 230 Quadratmeter Fläche werden hier Kleidungsstücke, Schuhe und Handtaschen diverser internationaler Luxusmarken angeboten, darunter Alexander McQueen, Burberry, Tom Browne, Christian Louboutin, Dior, Fendi. Die Preise sind zum Teil beträchtlich, sie reichen bis zu mehreren Tausend Franken für eine Jacke. Es gibt aber auch günstigere Produkte zu kaufen.

Gemäss Vietti ist das neue Angebot in Luzern an den ersten drei Tagen auf viel Interesse gestossen, sowohl bei Touristen als auch bei Einheimischen: «Wir stellen bei unseren Kundinnen und Kunden eine grosse Neugier fest, das neue Angebot zu entdecken», sagte die Geschäftsleiterin bei unserer Besichtigung am Freitagvormittag.

Viett ist ein italienisches Familienunternehmen, das 1952 gegründet wurde. Es hat vier Filialen in Italien, darunter in Arona am Lago Maggiore sowie in Domodossola. Seit ein paar Jahren gibt es Vietti-Boutiquen auch in Crans-Montana und Zermatt. Luzern ist die dritte Schweizer Filiale.