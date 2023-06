Luzern Neues Wandbild soll die Dammstrasse bunter und sauberer machen Illegaler Abfallentsorgung soll mit der Verschönerung der Umgebung bei der Sammelstelle Dammgärtli entgegen gewirkt werden.

Illegale Abfallentsorgung bei der Sammelstelle an der Dammstrasse. Bild: PD

Eine fröhliche Landschaft mit grossen bunten Bäumen, Sträuchern und verschiedenen Pflanzen. Figuren, die wild im Bild verstreut unterschiedlichen Tätigkeiten nachgehen. Und die Leitfrage «Was würdest du niemals wegwerfen?», unter der ein Gemeinschaftsprojekt von Künstlern und der Quartierbevölkerung an der Dammstrasse entstehen wird. Dies alles soll ab nächstem Sommer in der Dammstrasse zu sehen sein.

Ziel des Projekts ist es, das Problem der illegalen Abfallentsorgung, welches bei der Separatsammelstelle herrscht, zu bekämpfen. Laut dem verantwortlichen Illustrator Matthias Leutwyler wolle man gemeinsam mit der Quartierbevölkerung dem Ort zu Schönheit verhelfen, da dieser unter der illegale Abfallentsorgung leidet. Die Aufwertung mit einem farbigen und heiteren Wandbild soll bewirken, «dass wir alle achtsamer mit diesem Ort und Abfall umgehen». Ein weiteres Ziel des Projektes ist es, den Dialog im Babel-Quartier zu fördern, sagt Leutwyler. «Wir wollen mit Menschen in Kontakt kommen, Probleme erkennen und wenn möglich Lösungsansätze finden», so Leutwyler.

Bild auf einer Länge von 52 Metern

Wie dem Baugesuch zu entnehmen ist, umfasst die Gestaltung des Wandbildes drei Ebenen und steht thematisch in Verbindung mit der Entsorgungsstelle. Der Hintergrund des Kunstwerks, eine farbenfrohe Landschaft, wird von den Künstlern vom Verein «Cup of Color» umgesetzt. Die Vision der international tätigen Organisation ist es, Wandbilder mit örtlichen Gemeinschaften zu malen und mit diesen Hoffnung zu schaffen.

Zudem wird eine Hand, die Samen in die noch karge Landschaft sät, gemalt. Diese symbolisieren die Menschen, die Träume und das Potenzial des Quartieres. In diese Landschaft sind grosse Flächen eingeplant, welche als Leinwand für Menschen im Babel-Quartier dienen. Die Flächen werden mit Bildern gefüllt, welche sich mit verschiedenen Fragen auseinandersetzen: «Was ist den Menschen wichtig? Was gilt es zu schützen? Was für einen ‹Abdruck› wollen wir hinterlassen?» Als letztes werden verschiedene Figuren gemalt. Diese entstehen aus vorhergehenden Begegnungen im Quartier und thematisieren wieder die Leitfrage.

Das Wandbild soll im kommenden August von den Vereinen «Cup of Color» und «Seed of Change», der die Aufwertung des Gebiets rund um die Bern-, Basel- und St. Karlistrasse zum Ziel hat. Dies unter Miteinbezug der Gemeinschaft des Babel-Quartiers. Das Bild entsteht im Auftrag des Strasseninspektorates der Stadt Luzern. Die SBB, welcher die Bemalungsfläche gehört, hat bereits ihr Einverständnis zur Bemalung der 52 Meter langen Stützmauer gegeben. Die Umgebung rund um die Sammelstelle soll also zukünftig bunt und freundlich werden, vorausgesetzt natürlich, das kürzlich eingereichte Baugesuch wird angenommen.