Luzern Nord Vom Pizzaofen über den Food-Waste-Kühlschrank bis zu Kunst im Fluss: Das sind die Ideen für die Quartiergestaltung Das Pilotprojekt «Quartiereffekt» ermöglicht es, in Luzern Nord eigene Ideen für die Quartiergestaltung zu finanzieren und umzusetzen. Eingegangen sind total 18 Ideen, die insgesamt rund 90'000 Franken kosten würden.

Vom 10. März bis 1. Mai 2022 konnten die Bevölkerung, Vereine, Organisationen oder Unternehmen Ideen zur Quartiergestaltung eingeben, wie der Gemeindeverband Luzern Plus am Montag mitteilte. Darin wird Christoph Zurflüh, Gebietsmanager von Luzern Nord, wie folgt zitiert: «Die Ideenvielfalt und das grosse Engagement in Luzern Nord sind sehr erfreulich.»

Vom Pizzaofen über den Food-Waste-Kühlschrank bis zu Kunst im Fluss seien verschiedenste Ideen von unterschiedlichen Gruppen zusammengekommen. Die eingegebenen Ideen müssen laut Mitteilung «der Allgemeinheit in Luzern Nord einen Nutzen stiften und selbstständig umgesetzt werden können».

«Kunst im Fluss» ist eine der eingegangenen Projektideen. Bild: PD

Nach Eingabeschluss am 1. Mai wurden die gesammelten Ideen auf deren Machbarkeit überprüft und mit den Initianten besprochen. Nun kann die Bevölkerung bis zum 8. Juli 2022 auf www.quartiereffekt.ch abstimmen, welche Ideen umgesetzt werden sollen.

Das bestehende Quartierbudget erlaubt nach Angaben von Luzern Nord die Umsetzung von einem oder mehreren Projekten, die zusammen maximal 21'000 Franken kosten. Abschliessend werden die Gewinnerinnen und Gewinner informiert und die Umsetzung wird gemeinsam angegangen. (zim)