Luzern Nord Vom Streetfood-Festival über einen Bastelautomaten bis zu Kunst im Fluss: Das sind die Ideen für die Quartiergestaltung Mit dem Pilotprojekt Quartiereffekt sollen in Luzern Nord Ideen aus der Bevölkerung für die Quartiergestaltung finanziert und umgesetzt werden. Nun kann man über 17 Ideen abstimmen.

Liegestühle, Hängematten und Sonnenschirme zum Ausleihen beim Spielplatz Nordpol; ein Automat mit Bastelmaterial; ein Quartiertreffpunkt mit Pizzaofen; ein Kunstprojekt am Flussufer; ein Streetfood-Festival mit Speisen, gekocht von Quartierbewohnenden; ein farbig bemalter Strassenabschnitt; ein «Sprachrohr» – eine Installation, bei der man eingereichte Botschaften anhören kann – zur Förderung der Kommunikation in der Gemeinde: Das sind einige der Ideen zur Quartiergestaltung in Luzern Nord, die beim Pilotprojekt Quartiereffekt eingereicht wurden.

«Kunst im Fluss» ist eine der eingegangenen Projektideen. Bild: PD

«Quartiereffekt» will das Engagement und die Identifikation der Bevölkerung von Luzern Nord fördern und damit die Lebensqualität verbessern. Denn der Stadtteil rund um den Seetalplatz ist im Wandel begriffen, was für die bereits dort wohnende und arbeitende Bevölkerung eine Herausforderung darstellt. Um den Lebensraum aktiv mitzugestalten, konnten Private, Vereine, Organisationen oder Unternehmen in den vergangenen Monaten Ideen zur Quartiergestaltung eingeben.

Alle 18 Ideen würden 90'000 Franken kosten

18 Ideen sind eingereicht worden, teilt der regionale Entwicklungsträger Luzern Plus mit, der das Projekt initiiert hat und durchführt. «Die Ideenvielfalt und das grosse Engagement in Luzern Nord sind sehr erfreulich», sagt Christoph Zurflüh, Gebietsmanager von Luzern Nord. Die Ideen seien bereits auf ihre Machbarkeit überprüft worden. Voraussetzung war, dass die eingegebenen Projekte der Allgemeinheit in Luzern Nord einen Nutzen stiften und durch die Initianten selbstständig umgesetzt werden können.

Bei der Projektidee «Ein Kühlschrank für alle» sollen Menschen Lebensmittel tauschen können. Bild: PD

Insgesamt würden die eingereichten Ideen rund 90'000 Franken kosten, das Budget für die Quartiergestaltung beträgt jedoch nur 21'000 Franken. Alle Ideen umzusetzen, war aber nie das Ziel. Vielmehr soll die Bevölkerung nun online darüber abstimmen, welche Projekte umgesetzt werden. Dies ist bis zum 8. Juli auf www.quartiereffekt.ch möglich.

Frohburgkreuzung soll schöner werden

Abgestimmt wird über 17 der 18 Ideen. Die Idee «Baum mit zwei Bänken» für Reussbühl werde in Absprache mit den Initianten und der Stadt Luzern unabhängig von «Quartiereffekt» weiterverfolgt, weil sie den öffentlichen Raum betrifft, so Zurflüh. «Auch wenn wir die Idee nicht in die Abstimmung bringen können, ist es erfreulich, dass ‹Quartiereffekt› einen Anstoss geben konnte.» Konkret wünschen sich die Initianten Möglichkeiten zum Verweilen beim Platz mit dem Brunnen der Frohburgkreuzung.

Beim Videoprojekt «NF49 Aftermovie» soll die Zwischennutzung des Seetalplatzes dokumentiert werden. Bild: PD

Gesponsert wird das Quartierbudget durch die Stadt Luzern, die Gemeinde Emmen, Luzern Plus, die Wohnbaugenossenschaft Rüüssegg sowie die Immobilienentwicklerin Losinger Marazzi. Mitentwickelt wurde das Pilotprojekt von den Quartiervereinen Reussbühl und Meierhöfli sowie dem NF49. Mit dem Pilotprojekt will Luzern Plus auch Erfahrungen im Umgang mit einem partizipativen Quartierbudget sammeln. Wenn es funktioniert, soll es weitere, ähnliche Projekte im Raum Luzern geben.