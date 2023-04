Luzern Notschlafstelle am Neuweg soll bis Ende 2024 realisiert werden: Die Baubewilligung liegt vor Die Notschlafstelle und das betreute Wohnen des Vereins Jobdach Luzern erhalten in der Liegenschaft am Neuweg 3 in Luzern ein neues Zuhause. Die Baubewilligung ist rechtskräftig.

Im Gebäude Neuweg 3 in Luzern wird voraussichtlich im Winter 2024/25 die Notschlafstelle und das betreute Wohnen «Obdach» von Jobdach einziehen. Bild: PD

Die Liegenschaft am Neuweg 3 gehört zu der Gemeinnützigen Stiftung für preisgünstigen Wohnraum Luzern (GSW Luzern). Heute vermietet die GSW Luzern hier 60 Kleinwohnungen an Menschen mit eingeschränkter Wohnkompetenz. Künftig wird die Notschlafstelle mit 15 Plätzen und das «Obdach» mit 22 Wohnungen in dieser Liegenschaft untergebracht werden, heisst es in einer Mitteilung der Stiftung.

Über die GSW Luzern Die gemeinnützige Stiftung für preisgünstigen Wohnraum (GSW) stellt in der Stadt Luzern über 380 Wohnungen zur Verfügung. Dabei werden insbesondere Mieterinnen und Mieter berücksichtigt, die einen erschwerten Zugang zum Wohnungsmarkt haben. Die GSW Luzern ist eng mit der Stadt Luzern verbunden und arbeitet mit verschiedenen sozialen Institutionen wie beispielsweise dem Verein Jobdach zusammen.

Die Anzahl der Mieterinnen und Mieter der GSW Luzern werde entsprechend reduziert. Im Hinblick auf die teilweise neue Belegung des Hauses habe die Stiftung in letzter Zeit freiwerdende Wohnungen nicht mehr belegt. Die Sanierung soll in bewohntem Zustand realisiert werden. Den verbleibenden rund 28 Mieterinnen und Mietern sichert die Stiftung am Neuweg 3 oder in einer anderen GSW-Liegenschaft eine gleichwertige Wohnung zu, heisst es weiter. Insgesamt werde sich die Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner am Neuweg 3 kaum verändern.

Der Umzug der Notschlafstelle sei dringend notwendig, da das jetzige Haus an der Gibraltarstrasse 29 vom Hausschwamm befallen und nicht sanierbar ist.

Annamarie Käch, Präsidentin des Vereins Jobdach, ist erleichtert über das Vorliegen der definitiven Baubewilligung. «Mit Hochdruck werden wir nun die Detailplanung für den Innenausbau forcieren. Für die Notschlafstelle und das Obdach sollen zweckmässige, flexible und zeitgemässe Infrastrukturen zur Verfügung gestellt werden. So können wir Synergien nutzen. Damit wird die Zukunft dieser für die Stadt Luzern wichtigen Einrichtungen langfristig sichergestellt.»

Über den Verein Jobdach Der Verein Jobdach setzt sich seit 1996 für Sucht- und psychisch Kranke sowie obdachlose Menschen ein. Er ist im Kanton Luzern im Bereich Überlebenshilfe/Schadensminderung tätig und zuständig für Wohnen und Beschäftigung.

Stiftungspräsident Bernhard Kobler rechnet mit einem Baustart im Herbst 2023. Die Grundsanierung und der Umbau sollen gemäss Mitteilung bis Ende 2024 fertiggestellt sein. (stg)