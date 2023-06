Luzern «Otto's» und «Weltbild» kommen ins Shopping-Center Schönbühl Das älteste Shopping-Center der Schweiz hat zwei neue Mieter. Sie werden ihre Geschäfte im Shoppingcenter Schönbühl Anfang August beziehungsweise Ende September eröffnen.

Das Shoppingcenter Schönbühl in Luzern hat zwei neue Mieter: «Otto’s» und «Weltbild» ziehen demnächst ins älteste Einkaufszentrum der Schweiz, nachdem noch im Februar mit «Dosenbach» und dem «Reformhaus » zwei Geschäfte in kurzer Zeit schliessen mussten. «Otto’s» werde eine Fläche von 485 Quadratmetern direkt gegenüber der Kassenzone der Migros belegen, heisst es in der Mitteilung. Präsentiert werde dort der bewährte «Otto’s»-Sortimentsmix, allerdings ohne Möbel. «Otto’s» wird die Fläche im August 2023 beziehen, die Eröffnung ist auf Ende September 2023 geplant.

Der Haupteingang des Schönbühl-Centers in Luzern. Bild: Peter J. Waldis/PD

Etwas früher dran ist die «Weltbild»-Filiale. Sie soll bereits Anfang August eröffnet werden. Auf einer Fläche von 145 Quadratmetern im Obergeschoss werde «Weltbild» Bücher sowie ein kuratiertes Sortiment für Haus, Garten, Fitness, Kinderwelt und Kreatives zum Verkauf anbieten, heisst es weiter. Center-Manager Werner Jakob freut sich über den Zuwachs: «‹Weltbild› und ‹Otto’s› passen optimal ins Center und zu unserer Zielgruppe.» (tos)