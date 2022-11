Luzern Polizei gibt Einblick in Einsatzleitzentrale Am kommenden Freitag gibt die Polizei während zwölf Stunden Einblick in die Einsatzleitzentrale. Das geschieht über die Social-Media-Plattform Twitter.

Blick in die Einsatzleitzentrale der Luzerner Polizei. Bild: Pius Amrein (6. Juni 2017)

Notrufe, Einsätze, Anzeigen: Bei der Einsatzleitzentrale der Luzerner Polizei gehen jedes Jahr gegen 100’000 Anrufe über die Notrufnummern ein. Um aufzuzeigen, welche Einsätze die Polizei an einem «gewöhnlichen» Freitag zu leisten hat, wird sie am kommenden Freitag, 18. November, von 7 bis 19 Uhr unter @polizeiluzern twittern. Ziel sei es, einen Einblick in die Polizeiarbeit zu geben, heisst es in einer Mitteilung. (rem)