Luzern Mann läuft mit Waffe durch die Stadt – Polizei kann ihn am Rathausquai stoppen Ein verwirrter Mann ist am Samstag mit einer Langwaffe durch Luzern gelaufen. Eine Patrouille konnte den Mann überwältigen.

Wildwest-Szenen am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr mitten in der Stadt Luzern: Ein Mann fährt mit einer Waffe in der Hand in einem Bus vom Löwenplatz an den Schwanenplatz. Von dort aus läuft er dem Reussufer entlang weiter. Eine Patrouille der Luzerner Polizei kann den Mann fünf Minuten nach Meldungseingang beim Hotel des Alpes am Rathausquai festnehmen.

Zwei Polizisten nehmen den Mann fest. Bild: Leserreporter (Luzern, 4. Juni 2022)

Abklärungen der Polizei ergaben, dass bei der mitgeführten Langwaffe im Waffenschaft kein Verschluss eingesetzt war. Somit habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, teilt die Luzerner Polizei mit.

Bei der Festnahme wurde der Mann leicht verletzt. Nach einer Untersuchung wurde der verwirrte Mann fürsorgerisch untergebracht. (rem)