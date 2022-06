Luzern Polizei nimmt mutmassliche Medikamentendealerin fest Eine 46-jährige Frau hat auf dem Schwarzmarkt in Luzern und Umgebung rezeptpflichtige Medikamente verkauft. Sie wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Luzerner Polizei hat eine 46-jährige mutmassliche Medikamentendealerin festgenommen. (Symbolbild) Bild: PD / Erwin Wodicka

Eine 46-jährige Serbin hat in Luzern und Umgebung rezeptpflichtige Medikamente auf dem Schwarzmarkt verkauft, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die Frau konnte festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Beschuldigte habe die Medikamente mutmasslich in Serbien beschafft und in die Schweiz eingeführt. Bei einer kürzlich durchgeführten Hausdurchsuchung konnten rund 2500 rezeptpflichtige Tabletten, die Betäubungsmittel – sogenannte Benzodiazepine – enthalten, sichergestellt werden. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen. (abt)