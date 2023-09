Luzern Quartierhilfe-Netzwerk Vicino soll auch künftig finanziell unterstützt werden – die Stadt beantragt dafür 2,34 Millionen Franken Im Rahmen einer Leistungsvereinbarung sollen ab 2024 auch der vierte und der fünfte Standort des Quartierhilfe-Netzwerks Vicino Luzern finanziell unterstützt werden. Dazu beantragt der Stadtrat beim Stadtparlament einen Sonderkredit über 2,34 Millionen Franken.

Ältere Quartierbewohnerinnen und -bewohner treffen sich am neuen Standort Wesemlin. Bild: zvg/Vicino

Mit dem Entwicklungsbericht «Altern in Luzern» hat die Stadt ihre Alterspolitik strategisch neu ausgerichtet. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Quartierarbeit für ältere Menschen des Vereins Vicino Luzern, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt vom Dienstag. Nach dem ersten Standort im Himmelrich in der Neustadt sind weitere in Littau und im Würzenbach dazugekommen. Diese Standorte werden von der Stadt Luzern seit 2020 mitfinanziert.

Ab 2024 will die Stadt Luzern auch die zwei neu dazugekommenen Standorte Schönbühl und Wesemlin unterstützen. Dazu legt sie dem Stadtparlament einen Bericht und einen Antrag vor. Das Stadtparlament wird voraussichtlich am 26. Oktober über den Sonderkredit von 2,34 Millionen Franken entscheiden. Dieser Betrag wird gemäss Mitteilung zur Finanzierung einer Leistungsvereinbarung für die Jahre 2024 bis 2026 für alle fünf Vicino-Standorte benötigt. Der Kredit setzt sich aus den jährlichen Kosten von 780’000 Franken für die dreijährige Laufzeit der Leistungsvereinbarung zusammen. Die erforderlichen finanziellen Mittel seien vom Stadtrat in der Finanzplanung bereits berücksichtigt.

Vicino Luzern erfülle eine wichtige Scharnierfunktion zwischen den zentral organisierten Beratungsangeboten wie der städtischen Anlaufstelle Alter oder der Pro Senectute und der Quartierbevölkerung, heisst es in der Mitteilung weiter. Gleichzeitig sei Vicino Luzern eine wertvolle Ergänzung zu den verschiedenen Angeboten der Quartierarbeit der Stadt Luzern und der katholischen Kirche Stadt Luzern. (zim)