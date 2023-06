Luzern Reformierte Kirche Luzern investiert 300’000 Franken in soziale Projekte und wählt neues Präsidium Der Grosse Rat der Reformierten Kirche Luzern genehmigte die Jahresrechnung 2022, welche mit einem Überschuss von 2’702’503 Franken abschloss. Zudem wurde ein neues Präsidium gewählt.

Der Grosse Rat der Evangelisch-Reformierten Kirche Luzern genehmigte in der Session vom 12. Juni die Jahresrechnung 2022, welche mit einem Überschuss von 2’702’503 Franken abschloss. Das teilt die Reformierte Kirche Luzern in einer Meldung mit. 300’000 Franken des Ertragsüberschusses werden nun in soziale Projekte im In- und Ausland investiert.

Das neue Präsidium der Reformierten Kirche Luzern (von links) : Präsident Walter Stucki aus Emmen-Rothenburg und Vizepräsident Robert Liechti aus Malters. Bild: Reformierte Kirche Luzern

Weiter informiert die Reformierte Kirche, dass der Grosse Kirchenrat für die kommenden zwei Jahre das Präsidium neu gewählt hat. So wurden einstimmig Walter Stucki von der Teilkirchgemeinde Emmen-Rothenburg als Präsident und Robert Liechti aus Malters als Vizepräsident des Grossen Kirchenrats gewählt. Die beiden folgen auf Antoinette Schuler, Präsidentin, und Max Siegrist, Vizepräsident. (luz)