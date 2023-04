Luzern Rekordhohe Investitionen und höherer Gewinn: So war das Geschäftsjahr der EWL Die Energiedienstleisterin EWL hat den Geschäftsbericht 2022 präsentiert. Das Unternehmen tätigte rekordhohe Investitionen und ist «solide finanziert». Die Gewinnsteigerung: 19,2 Prozent.

Die EWL steigerte im Jahr 2022 den Gewinn um 19,2 Prozent. Bild: Boris Bürgisser (Emmen, 03. 4. 2023)

Eine unsichere geopolitische Lage sowie extreme Preissteigerungen aufgrund der Energiekrise: Trotz diesen Umständen steigerte die Energiedienstleisterin EWL ihren Unternehmensgewinn im Jahr 2022 um 19,2 Prozent auf 34,4 Millionen Franken. Das teilt die EWL am Dienstagmorgen mit.

Gemäss Mitteilung konnte die EWL den Ebitda um 8,9 Prozent auf 69,6 Millionen Franken erhöhen. Ein einmaliger Gewinn resultierte dabei aus den Landverkäufen in Kriens und Engelberg. Die EWL zahlt dabei der Stadt Luzern als Alleinaktionärin eine Dividende von 13.3 Millionen Franken aus, heisst es weiter.

Eine Umsatzsteigerung gab es in allen Bereichen. Dieser wurde von 311.7 Millionen auf 426.8 Millionen Franken gesteigert. Der Grund gemäss EWL: Die höheren Energiepreise auf dem Markt. Die Energiedienstleisterin präsentiert eine Eigenkapitalquote von 67,9 Prozent – und sei somit «solide finanziert».

Rekordhohe Investitionen

Die EWL investierte vergangenes Jahr gesamthaft 85,4 Millionen Franken – Rekordwert. Rund die Hälfte davon seien in den Ausbau erneuerbarer Energien wie Fernwärme und See-Energie geflossen.

Weitere 12.4 Millionen Franken seien in das Projekt des ökologischen Rechenzentrums Stollen Luzern geflossen. Daneben standen auch Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes in Kriens sowie in in die Erneuerung der bestehenden Netze und Infrastrukturanlagen an. (pl)