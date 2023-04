Luzern Scharmützel und Sachbeschädigungen nach Fussballspiel: FCZ-Anhänger bewerfen Polizei mit Flaschen – diese reagiert mit Gummischrot Nach dem Fussballspiel vom Samstagabend kam es in der Stadt Luzern am Samstagabend zu Sachbeschädigungen und Scharmützeln zwischen Fans und der Polizei. Diese setzte Gummischrot ein.

Unter anderem dank Doppeltreffen von Max Meyer gewann der FC Luzern am Samstagabend 4:1 gegen einen blassen FC Zürich.

Hier ziehen die feiernden Fans durch Luzern. Video: Leserreporter PilatusToday (Luzern, 15. 4. 2023)

Während die FCL-Fans in Feierlaune waren, randalierten FCZ-Fans auf ihrem Weg durch die Stadt: Nach dem Fussballspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Zürich ist es am Samstagabend zu einzelnen Sachbeschädigungen in der Stadt Luzern gekommen, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Sonntag mitteilte. FCZ-Anhänger haben an der Voltastrasse zwei Autos und eine mobile Toilette beschädigt.

Scheibe eingeschlagen: Eines der an der Voltastrasse beschädigten Autos. Leserbild: PilatusToday (Luzern, 15. 4. 2023)

Die Polizei wurde von den Fans mit Flaschen beworfen. Um die Situation zu beruhigen und die Scharmützel zu unterbinden, setzte die Polizei Gummischrot ein. Nach 23 Uhr haben die Fans die Extrazüge bestiegen und Luzern verlassen. (dvm)

Seitenspiegel abgebrochen: Das zweite an der Voltastrasse beschädigte Auto. Leserbild: PilatusToday (Luzern, 15. 4. 2023)

Umgeworfen: Auch eine mobile Toilette wurde von den FCZ-Chaoten beschädigt. Leserbild PilatusToday (Luzern, 15. 4. 2023)