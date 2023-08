Luzern «SolarButterfly» von Luzerner Solarpionier wegen Hurrikan in Florida gestrandet Das solarbetriebene Auto «SolarButterfly» reist momentan um die Welt. Nun musste das Projekt des Luzerner Solarpioniers Louis Palmer nach rund 36’000 gefahrenen Kilometern eine Pause einlegen. Grund dafür: Ein Hurrikan nimmt Kurs auf Florida, wo sich das Team aktuell befindet.

Das Projekt musste eine Pause einlegen. Video: Tele1 / PilatusToday

Das Luzerner Solarmobil «SolarButterfly» wurde auf seiner vor über einem Jahr gestarteten Weltreise aufgehalten. Wie das Team hinter dem Wohnanhänger in Form eines Schmetterlings in einer Mitteilung schreibt, befinde sich das Fahrzeug momentan auf der Flucht vor Hurrikan Idalia. Das Ziel der Weltreise, von welcher der Schmetterling bereits einen Drittel zurückgelegt hat, ist es, weltweit Lösungen gegen den Klimawandel zu finden. «Doch nun könnte dem Schmetterling in Florida ausgerechnet der Klimawandel zum Verhängnis werden», heisst es in der Mitteilung.

Der «SolarButterfly» bei einem Zwischenhalt in Horw. Bild: Patrick Hürlimann (17. 11. 2022)

Es werde damit gerechnet, dass der Tropensturm in Florida, eine grosse Schneise der Verwüstung hinterlassen werde. Die lokalen Behörden haben die Bewohnerinnen und Bewohner der bedrohten Küstengebiete zur Flucht aufgefordert, erwartet werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde. Die Stadt Tampa wird besonders stark vom Sturm betroffen sein, sagen amerikanischen Meteorologen voraus – just dort, wo der «SolarButterfly» zu einem Event eingeladen wäre. Das Team wird deshalb kurz vor Tampa wenden und ins Landesinnere flüchten.

Trotzdem besteht weiterhin Gefahr für den Schmetterling von Solarpionier Louis Palmer: «Der Anhänger wurde möglichst leicht gebaut und ist das erste Fahrzeug der Welt, das aus Ozeanflaschen aus dem Meer hergestellt wurde. Und unsere Solarzellen bedecken das ganze Fahrzeug auf einer Fläche von rund 40 Quadratmetern. Niemand weiss, welche Gebiete der Hurrikan genau treffen wird. Wenn wir hineingeraten, können nicht nur die Solarpanele wegfliegen, sondern das ganze Fahrzeug», wird Palmer zitiert. (mha)