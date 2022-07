Luzern Stadt analysiert ihren Büroflächenbedarf wegen Homeoffice und Digitalisierung Wie viel Bürofläche braucht die Stadtverwaltung künftig? Wo kann man diese an wenigen Standorten konzentrieren? Das will der Luzerner Stadtrat wissen und hat ein Projekt gestartet.

Der Luzerner Stadtrat hat ein Projekt zum Thema Management der eigenen Büroflächen gestartet. Dazu zählen unter anderem eine Analyse des Stadthauses bezüglich Potenzial zur Optimierung von Büroräumen, die Ermittlung des optimalen Flächenbedarfs unter Einbezug künftiger Arbeitsmodelle und die Entwicklung der Strategie zur Konzentration der Verwaltung auf wenige Standorte. Dies schreibt der Stadtrat in einer Antwort auf ein Postulat der SP, das er entgegennimmt. Darin fordern die Grossstadträte Lena Hafen und Simon Roth eine Überprüfung des Büroflächenbedarfs mit Blick auf Digitalisierung, Homeoffice und flexibles Arbeiten. Sie schlagen vor, frei werdende Räume für Open-Work-Spaces und «kreativen Austausch» zu nutzen.

Sitz der Zentralen Informatikdienste der Stadt Luzern am Ruopigenplatz in Luzern-Reussbühl. Archivbild: Pius Amrein

Der Stadtrat schreibt, dass er schon vor und während der Coronapandemie «und des sich daraus ergebenden Arbeitens im Homeoffice» erkannt habe, dass sich der Büroflächenbedarf verändern werde – «wenn das flexible Arbeiten und die Möglichkeit von Homeoffice auch nach der Pandemie fortgeführt werden». Inzwischen gebe es aber auch Anzeichen für einen Gegentrend zu wieder vermehrtem ständigem Arbeiten in den zugewiesenen Büroräumen.

Konzeptkosten von rund 685'000 Franken

Die Nutzungskonzepte werden laut Postulatsantwort durch die Baudirektion in enger Zusammenarbeit mit den Dienstabteilungen Personal und Zentrale Informatikdienste erstellt. «Die Anliegen der Postulantin und des Postulanten werden dabei berücksichtigt», so der Stadtrat. Auch die Bedürfnisse der Mitarbeitenden flössen in diesen Prozess ein.

Der Stadtrat rechnet in den nächsten drei Jahren für konzeptionelle Arbeiten mit Gesamtkosten von rund 685'000 Franken und hat mit Beschluss vom März 2022 dazu die Ausgabenbewilligung beschlossen. Zusätzlich werden mit dem gleichen Kredit neben dem Themenbereich «Büroraumflächen – Flächenmanagement» auch die Themenbereiche «Bedrohungsmanagement und Kundenschalter» bearbeitet. (hor)