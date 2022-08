Luzern Stadt hebt wegen Velowegen demnächst 26 Parkplätze auf Kaum ist der Gegenvorschlag zur Velo-Initiative angenommen, macht die Stadt Luzern vorwärts: An mehreren Strassen müssen Parkplätze Velostreifen und -wegen weichen.

Bereits bekannt ist, dass an der Gibraltarstrasse zehn Parkplätze aufgehoben werden. Es ist eine der Massnahmen, um die Velowege in Luzern sicherer und attraktiver zu machen. Hintergrund ist das Ja der Stimmberechtigten der Stadt Luzern im Mai zum Gegenvorschlag zur Velo-Initiative.

Die neun Parkplätze zwischen der Langensandstrasse 73 und 85 in Luzern werden bis Mitte September aufgehoben. Bild: Matthias Stadler

(9. August 2022)

Nun werden die nächsten Schritte für dieses Jahr bekannt. Zwischen der Langensandstrasse 73 und 85 werden stadtauswärts neun Parkplätze aufgehoben, wie dem Kantonsblatt und auch einem Informationsblatt vor Ort zu entnehmen ist. Die weisse Zone gehört voraussichtlich ab Mitte September der Vergangenheit an.

Mit der Massnahme werde eine «Lücke» geschlossen, heisst es auf dem Infoblatt. Entstehen soll auf der Fläche ein 1,5 Meter breiter Velostreifen. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite könne dank des Platzgewinnes zudem der bereits bestehende Velostreifen von 1,2 auf 1,5 Meter verbreitert werden, schreibt die Stadt.

Neustadtstrasse soll zu einer Velostrasse werden

Auch an der Neustadtstrasse und Mythenstrasse gibt es Änderungen. Erstere soll laut dem Tiefbauamt der Stadt Luzern noch dieses Jahr zur Velostrasse werden, analog zur Landenberg- und Eisfeldstrasse, welche vor einem Jahr zur Velostrasse umfunktioniert wurde. Die Neustadtstrasse ist Teil des Velohauptroutennetzes.

Konkret geplant ist, dass bis Ende 2022 an der Neustadt- und Mythenstrasse sieben Parkplätze aufgehoben werden. Von diesen werden gemäss dem Tiefbauamt zwei Parkplätze in Velo- und Töffparkplätze umgewandelt.

Ziel der Stadt ist es, «durchgängige und sichere Veloverbindungen» in Luzern zu schaffen. Die Kosten der Markierungs- und teilweise Signalisationsmassnahmen betragen an der Langensandstrasse rund

7000 Franken, an der Neustadtstrasse 10’000 und an der Gibraltarstrasse 6000 Franken.