Stadtrat findet unterirdische Rolltreppe in die Altstadt zu teuer – «Stadtpassage» wird nicht weiter verfolgt

Eine vom Stadtrat in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie zeigt, dass die Projektidee «Stadtpassage» machbar ist. Die Investitionskosten von bis zu 340 Millionen Franken sind allerdings so hoch, dass der Stadtrat die Projektidee nicht weiterverfolgen will.