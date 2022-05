Luzern Stadtrat will externes City-Management schaffen – auch Private sollen daran zahlen Damit sich die Luzerner Innenstadt trotz Onlinehandel behaupten kann, soll bereits 2023 ein City-Management her. Der Stadtrat rechnet mit jährlichen Kosten von einer halben Million Franken.

Was in anderen Städten wie Basel, Bregenz oder Hamburg seit Jahren erfolgreich praktiziert wird, hält bald auch in Luzern Einzug: ein City-Management. Dieses soll für die optimale Vernetzung von Behörden, Gewerbe und Immobilienbesitzenden sorgen, den Strukturwandel begleiten und die Innenstadt mit Aktionen und Attraktionen als attraktiver Ort zum Shoppen, Essen und Verweilen positionieren.

Der Luzerner Stadtrat entspricht damit einer Forderung eines Postulats von Mitte/SP, das 2019 überwiesen worden war. Die Finanzdirektion hat die Situation inzwischen zusammen mit dem Baarer Beratungsbüro Fuhrer & Hotz AG sowie einer externen Arbeitsgruppe mit Vertretenden verschiedener Organisationen analysiert und Varianten geprüft.

Hauptziel: Mehr Personenfrequenzen in der Innenstadt

Als Hauptnutzen soll das City-Management die Personenfrequenzen in der Innenstadt steigern. Denn der Onlinehandel setzt dem stationären Handel zu. Leere Ladenlokale sind die sichtbare Folge davon. Die Pandemie hat diese Entwicklung noch beschleunigt – gerade in Städten wie Luzern und Lugano, wo der Tourismus eine wichtige Rolle spielt. Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub (Mitte) sagte am Montag vor den Medien:

«Der Stadtrat erachtet die Einführung eines City-Managements als sinnvolle Massnahme, um die Innenstadt kurz- und mittelfristig zu stützen und langfristig weiterzuentwickeln. Es sorgt unter anderem für eine verbesserte Koordination der Akteure untereinander, da gibt's noch Luft nach oben.»

Die Weggisgasse ist eine der Haupteinkaufsstrasse in der Innenstadt. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 22. Oktober 2018)

Für das City-Management rechnet der Stadtrat mit jährlichen Kosten von rund einer halben Million Franken. Je 250'000 Franken sind für den Betrieb (150 Stellenprozente) respektive für die Aktivitäten gedacht. Dies ist dem entsprechenden Bericht und Antrag zu entnehmen. Die Hälfte des Betrages will er mit dem bisherigen ALI-Fonds finanzieren. In diesen fliessen jährlich 250'000 Franken aus Einnahmen von Parkinggebühren. Der Rest würde je nach Variante nur zum Teil von der Stadt übernommen:

Variante 1: Bei dieser soll das City-Management Luzern als eigenständige Organisation mit einer noch zu bestimmenden Rechtsform (beispielsweise Verein, GmbH oder AG) ausserhalb der Verwaltung umgesetzt werden. Die finanziellen Mittel würden – mindestens in einer fünfjährigen Startphase – zu 80 bis 90 Prozent aus öffentlichen Geldern bestehen, der Rest aus privaten Geldern.

mit einer noch zu bestimmenden Rechtsform (beispielsweise Verein, GmbH oder AG) ausserhalb der Verwaltung umgesetzt werden. Die finanziellen Mittel würden – mindestens in einer fünfjährigen Startphase – zu 80 bis 90 Prozent aus öffentlichen Geldern bestehen, der Rest aus privaten Geldern. Variante 2: Dabei würde das City-Management innerhalb der Stadtverwaltung angesiedelt. Die Kosten würden zu 100 Prozent von der Stadt getragen, entsprechend gross wäre ihre Einflussnahme.

angesiedelt. Die Kosten würden zu 100 Prozent von der Stadt getragen, entsprechend gross wäre ihre Einflussnahme. Variante 3: Optimierung des bestehenden ALI-Fonds und damit Verzicht auf ein City-Management.

Darum favorisiert der Stadtrat eine eigenständige Organisation

Der Stadtrat favorisiert die Variante 1, weil damit «die Akteurinnen und Akteure aus der Innenstadt am besten in ein City-Management einbezogen und zur Mitarbeit motiviert werden können». Gleichzeitig erwartet er mit seiner auf fünf Jahre beschränkten und in dieser Zeit abnehmenden Anschubfinanzierung, dass sich verschiedene Innenstadtorganisationen ebenfalls von Beginn weg mit rund 10 Prozent des Jahresbudgets finanziell engagieren und den Betrag sukzessive ausbauen.

Gemäss Marco Fuhrer, externer Projektleiter von Fuhrer & Hotz AG, haben verschiedene Akteure «zum Teil bereits auf den Franken genau ein Commitment zur finanziellen Beteiligung abgegeben». Finanzdirektorin Bitzi Staub stellte klar:

«Sollte die private Unterstützung des City-Managements zu wenig da sein, werden wir unser Engagement bestimmt nicht ewig weiterlaufen lassen.»

Zu jenen, die sich im Fall der Variante 1 finanziell beteiligen würden, zählt etwa die City Vereinigung Luzern. «Wir sind bereit, den Möglichkeiten entsprechend, jährlich einen finanziellen Beitrag zu leisten», wird Präsident Josef Williner in einer Mitteilung zitiert. Im Gegenzug möchte die Vereinigung aktiv im Gremium «Einsitz nehmen, mitgestalten und konstruktiv mitarbeiten». Auch der Quartierverein Hirschmatt-Neustadt, Gastro Luzern, IG Kultur Luzern und Luzern Hotels befürworten Variante 1. Zusammen mit der City-Vereinigung schreiben sie in einer Mitteilung: «Ein City-Management ist eine unverzichtbare Investition in die Zukunft der Stadt Luzern und deshalb sinnvoll und notwendig.»

Einführung bereits in der zweiten Hälfte 2023 geplant

Wie geht es weiter? Der Planungsbericht wird vom Grossen Stadtrat voraussichtlich an seiner Sitzung vom 30. Juni behandelt. Eine zustimmende Kenntnis durch das Parlament wäre für den Stadtrat das Signal, wonach Variante 1 umgesetzt werden könnte. In der Folge würde ein Detailkonzept mit entsprechendem Umsetzungsplan und den notwendigen Beschlüssen ausgearbeitet. Dazu zählt die genaue Finanzierung. Der Mehraufwand für das City-Management ist im Aufgaben- und Finanzplan noch nicht eingestellt. Die Einführung des City-Managements Luzern verbunden mit der Rekrutierung der City-Managerin oder des City-Managers soll bereits in der zweiten Hälfte 2023 erfolgen.