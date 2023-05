«Luzern tanzt» 450 Tänzerinnen und Tänzer bringen Luzerner Altstadt in Schwung Der Verein «Luzern tanzt» brachte am Samstag viele Menschen in Schwung – und verzeichnet einen Teilnehmer-Rekord.

Tanzen auf dem Europaplatz. Bild: Roger Kleger

Auf verschiedenen Plätzen in der Luzerner Altstadt zeigten am Samstagnachmittag Tänzerinnen und Tänzer bei strahlendem Sonnenschein die Vielfalt der Luzerner Tanzszene. Dabei wurde mit 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus über 20 Tanzgruppen ein Rekord aufgestellt, wie das OK mitteilt. Von Ballett über Modern Dance, Jazzdance, Hip-Hop, Streetdance bis hin zu Lindy Hop und weiteren Tanzstilen - die Teilnehmer zeigten ihr Können und begeisterten das Publikum.

«Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Bevölkerung zur Bewegung mit Musik zu motivieren und die Luzerner Laien-Tanzszene zu fördern», sagt Tamara Grob, Präsidentin des Vereins «Luzern tanzt». Auch Zuschauerinnen und Zuschauer seien zum Tanzen animiert worden. «Uns ist es gelungen, die Bedeutung des Tanzes in der Stadt zu unterstreichen und die Begeisterung für Bewegung und Musik zu wecken. (rem)

Bounce Squad auf dem Kornmarkt Video: Lars Thommen

Tanzschule Tanzmanie auf dem Mühlenplatz Video: Lars Thommen