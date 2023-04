Luzern Tobias Schelling wird neuer Leiter der Stadtbibliothek Kommendes Jahr geht die Leitung der Stadtbibliothek in neue Hände über. Der bisherige Leiter Josef Birrer geht in Pension.

Tobias Schelling wird neuer Leiter der Stadtbibliothek Luzern und der Zentralstelle des Bibliothekverbands Luzern (BVL). Bild: PD

Ab Januar 2024 übernimmt Tobias Schelling die Leitung der Stadtbibliothek in Luzern und wird auch Leiter der Zentralstelle des Bibliotheksverbands Luzern (BVL). Der 46-Jährige war bisher stellvertretende Leiter und unter anderem mitverantwortlich für den Ausbau des digitalen Angebots in der Stadtbibliothek und dem ganzen Bibliothekverbands Luzern (BVL).

Nun tritt er die Nachfolge von Josef Birrer an. Dieser geht nach rund 25-jähriger Tätigkeit frühzeitig per Ende 2023 in Pension, wie die Stadt Luzern und der Bibliotheksverband Region Luzern mitteilten. Birrer übernahm die Leitung der Stadtbibliothek 1998, als diese noch am Kaufmannweg angesiedelt war. (spe)