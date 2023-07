Luzern Vermehrt Meldungen über Entenflöhe: So schützen Sie sich In den letzten Tagen hat die Umweltberatung Luzern Meldungen über Entenflöhe erhalten. Die Parasiten können für einen lästigen Juckreiz sorgen, sind jedoch ungefährlich.

Entenflöhe treten vermehrt in seichtem und warmem Wasser auf, wo sich viele Wasservögel aufhalten. Bild: Pius Amrein (Luzern, 27. 1. 2017)

Bei sommerlichen Temperaturen zieht es die Menschen gerne ins kühle Nass. Je wärmer das Wasser, umso mehr gefällt dies auch den Saugwürmern. Der Parasit, dessen Larven – auch Entenflöhe oder Zerkarien genannt – das warme Wasser mögen, kann bei Menschen für unliebsame Folgen sorgen: «Die Larven können, wie Flöhe, einen unangenehmen Juckreiz auf menschlicher Haut verursachen», schrieb die Umweltberatung Luzern kürzlich auf ihrer Website. Die Umweltberatung hatte vergangene Woche Meldungen und Anfragen dazu aus dem Gebiet des Vierwaldstätter- und des Sempachersees erhalten. Auftreten können die Parasiten aber überall.

So funktioniert der Lebenszyklus der Entenflöhe

«Ab einer Wassertemperatur von 23 Grad herrschen für die Larven die optimalen Bedingungen», sagt Andrea Oelhafen von der Umweltberatung Luzern. «Die Larven leben in Wasserschnecken, die ihnen als Zwischenwirt dienen.» Bei warmen Bedingungen verlassen die Zerkarien die Schnecken und machen sich auf die Suche nach einem Endwirt. In der Regel sind dies Wasservögel wie beispielsweise Enten.

Die Zerkarien bohren sich in die Wasservögel und infizieren sie. «In den Enten entwickeln sich die Larven weiter». sagt Oelhafen. Später beginnen die Parasiten mit der Eiablage. Die Wurmeier werden von den Vögeln mit den Fäkalien ausgeschieden. Im Wasser schlüpfen die Larven und befallen Wasserschnecken, womit sich der Lebenszyklus der Parasiten schliesst.

Wenn die Larven die Wasserschnecken verlassen, kann es jedoch auch dazu kommen, dass sie Menschen – sogenannte Fehlwirte – befallen. «Wenn man sich im Wasser aufhält, versuchen die Entenflöhe über die Haut in den Körper einzudringen», sagt die Umweltberaterin. Und dabei sorgen die kleinen Tierchen für den unangenehmen Juckreiz, auch Badedermatitis genannt.

So kann man sich schützen

Die Umweltberatung gibt Tipps, wie man sich vor den Entenflöhen schützen kann: «Wichtig zu wissen ist, dass sich die Entenflöhe vorwiegend in seichtem Wasser aufhalten, das nicht stark in Bewegung ist», sagt Oelhafen. So sind die Parasiten meist an Seeufern und Buchten anzutreffen, wo sich auch viele Wasservögel aufhalten. In Fliessgewässern kommen die Entenflöhe in der Regel nicht vor. Es könne aber auch Ausnahmen geben – etwa seichte Stellen in Flüssen, wo das Wasser nur langsam fliesst.

Um einen Befall zu vermeiden, soll man sich nach dem Baden gründlich duschen und kräftig abtrocknen. «So kann man das Eindringen der Larven in die Haut vermeiden», so die Umweltberaterin. Wichtig sei auch, dass man nasse Badekleider durch trockene Kleidung ersetzt.

Wird man trotzdem befallen, dann sei das zwar lästig, aber ungefährlich. Denn: Für die Parasiten ist die menschliche Haut zu dick und sie werden vom Immunsystem abgetötet, was für Juckreiz sorgen kann. Dem kann man mit juckreizstillenden und kühlenden Gels beikommen. In der Regel ist der Ausschlag nach zwei Wochen abgeheilt. «Vereinzelt reagieren gewisse Menschen stärker darauf. In einem solchen Fall sollte man Kontakt mit dem Arzt aufnehmen.»