Luzern Viel gelernt und verbessert: Luzerner Stadtfest ist startklar Klein, aber fein soll es auch dieses Jahr werden. Das Motto «Entdecke. Fiire. Begägne.» bleibt, gesucht werden noch Helferinnen und Helfer.

Tausende Besucherinnen und Besucher feiern beim Luzerner Stadtfest. Bild: Philipp Schmidli

Bereits zum zweiten Mal wird am 23. und 24. Juni das Luzerner Stadtfest unter neuem Namen und neuer Ausrichtung stattfinden. Ein erfolgreiches Konzept, wie die Bilanz vom letzten Jahr zeigte. Wie es diesen Juni konkret abgehen soll und wie bezahlt werden kann, erklären die Verantwortlichen an der Medienorientierung vom Freitag. Die Idee eines bargeldlosen Festes wurde letztes Jahr nach starkem Gegenwind schnell verworfen.

Helferinnen und Helfer gesucht

Konnten letztes Jahr noch Bons gegen Bargeld gekauft werden, kann dieses Jahr mit Kreditkarte, Postfinance und Twint bezahlt werden. «Wer keine solche Karte besitzt, kann eine eigens für’s Stadtfest geschaffene Karte mit Bargeld aufladen und damit bezahlen», erklärt OK-Präsidentin Nicole Reisinger und fügt an: «Aufgeladen und bezogen werden kann die Bezahlkarte an einem der Depotstände.» Verbessert wurde auch die Logistik. So sind an den einzelnen Ständen mehr Personen eingeteilt und die Schichten kürzer. Damit das Fest gut über die Bühne geht, braucht es an die 600 Helferinnen und Helfer, doch noch fehlen etwa 100 Personen. «Interessierte Gruppen und Vereine ab vier Personen können sich gerne weiterhin melden», sagt Nicole Reisinger.

An der Bahnhofstrasse wird von Profis gekocht, es soll ein Streetfood-Erlebnis durch diverse Kontinente werden. Und auf den Altstadtplätzen schwingen Vereine den Kochlöffel, hier gibt es Altbewährtes wie Risotto oder auch Raclette. Ein fixer Programmpunkt ist auch das Bäckerzmorge auf der Bahnhofstrasse. Nicht nur kulinarisch, sondern auch getränkemässig geht was am Luzerner Fest. Auf dem Jesuitenplatz schäumt das Bier mit Degustationen lokaler Produzentinnen, auf dem Kornmarkt fliesst der Gin und auf dem Weinmarkt findet das Weinfestival mit ausschliesslich Luzerner Winzerinnen und Winzern statt.

Auf diversen Plätzen in Luzern wird beim Stadtfest musiziert. Bild: Philipp Schmidli

Die Stiftung «Luzern hilft» ist seit rund 50 Jahren Trägerin des Stadtfestes und beauftragt das OK für die Durchführung, wie Stiftungspräsident Beat Däppeler ausführt. Wirft das Fest Gewinn ab, dann wird ein Teil davon zur Verteilung an sozial-karitative Institutionen und Organisationen verwendet. «Das ist aber ein sekundäres Ziel, primär ist es ein Fest für die städtische Bevölkerung», betont Däppeler. Letztes Jahr konnten rund 40’000 Franken verteilt werden.

Der Fokus liegt auf einem Fest, an dem sich die Bevölkerung aus und um Luzern trifft, sich austauscht und ein tolles Wochenende in Luzern verbringt, betont das Fest-OK. Dafür wird das musikalische Angebot auf regionale Bands ausgerichtet und mit fasnächtlichen Tönen, gespielt von diversen regionalen Kleinformationen, angereichert. Treffpunkt für die fünfte Jahreszeit ist eindeutig der Kapellplatz. Auf dem Weinmarkt ist Blues, Country und Rock angesagt und auf dem Hirschenplatz wird erstmalig der Daydance abgehalten und es sind diverse DJs am Werk.