Luzern Wegen Bauarbeiten: Ein- und Ausfahrten Luzern Zentrum vom 25. bis 28. April über Nacht gesperrt Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten nachts durchgeführt. Es kann zu Lärmemissionen kommen.

Am Dienstag, 25. April und am Donnerstag, 27. April ist die Ausfahrt Luzern Zentrum Fahrtrichtung Süd über Nacht gesperrt. Selbiges gilt am Mittwoch, 26. April sowie am Freitag, 28. April für die Einfahrt Luzern Zentrum Fahrtrichtung Nord. Gemäss Mitteilung des Kantons dauert die Nachtsperrung jeweils von 00.30 bis 5 Uhr. Grund dafür sind Instandhaltungsarbeiten an Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen.

Die Bauarbeiten werden im Auftrag des Bundesamts für Strassen (Astra) durchgeführt. Um die Verkehrsbehinderungen so klein wie möglich zu halten, finden die Arbeiten jeweils über Nacht statt. Es kann zu Lärmemissionen kommen. Die Verantwortlichen versuchen, diese so gering wie möglich zu halten. (luz)