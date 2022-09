Luzern Wegen geplantem Kindergartenspielplatz: Stadt will Sicherheit bei Steinbruch Rank verbessern Um die Sicherheit des Spielplatzes für den Kindergarten Maihofhalde II an der Maihofstrasse 74 zu gewähren, werden ab kommender Woche Arbeiten am Steinbruch Rank durchgeführt. Andauern sollen diese zwei Wochen lang.

An der Maihofstrasse 74 geht es hoch zu und her – ist doch auf dieses Jahr hin der provisorische Kindergarten Maihofhalde II eingezogen. Um den geplanten Spielplatz auf der Kiesfläche hinter dem Gebäude realisieren zu können, plant die Stadt Arbeiten am benachbarten ehemaligen Steinbruch Rank. Damit soll die Sicherheit rund um den Kindergartenspielplatz gewährleistet werden.

Ausgeführt werden sollen die Arbeiten am Montag, 5. September, wie es in einer Mitteilung der Stadt vom Freitag heisst. Dabei sei es unter anderem nötig, Sträucher auszulichten und Bäume zurückschneiden. Ein Baum soll zudem gefällt werden – Grund seien «morsche Stellen im Wurzelbereich», die ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Am Steinbruch Rank an der Maihofhalde sind diverse Sicherungsmassnahmen geplant. Bild: Stadt Luzern

Auch der sogenannte Niedrigenergieschutznetz wird wieder instand gestellt. Dabei handelt es sich um ein Netz aus Metallgewebe, das den Spielplatz vor Steinschlägen schützen soll. Da das Netz in den letzten Jahren durch Abgänge in Mitleidenschaft gezogen worden sei, müsse es auf der ganzen Länge ersetzt und neu verankert werden, wie die Stadt schreibt. Andauern sollen diese Arbeiten zirka zwei Wochen lang. Der Durchgang Maihofhalde wird während dieser Zeit nicht passierbar sein. Die genaue Ausgestaltung des Spielplatzes ist derweil noch in Planung.

Dass es mit der Realisierung des Spielplatzes nun endlich vorwärtsgehen soll, darüber zeigen sich die Lehrpersonen am Kindergarten Maihofhalde II erleichtert. Und trotzdem ist der Ärger noch immer gross, dass es «die Stadt nicht geschafft hat, den Spielplatz rechtzeitig auf das neue Schuljahr hin fertigzustellen.» Bis zur Eröffnung des Spielplatzes in noch nicht absehbarer Zeit, werden die Kinder ihre Pausen weiterhin auf dem Kiesplatz verbringen. (lga/zim)