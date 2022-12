Stadt Luzern Der Circus Knie ist bereit für das nächste Luzerner Weihnachtsspektakel – so lief der Aufbau Nach dem Erfolg im letzten Jahr schlägt der Circus Knie auch zur diesjährigen Weihnachtszeit seine Zelte auf der Luzerner Allmend auf. Neue Acts sollen dabei für noch grösseres Spektakel sorgen.

Mitarbeiter beim Zelt-Aufbau des Nationalzirkus Knie. Dieser gastiert nach 2021 zum zweiten Mal während der Weihnachtszeit in Luzern. Dominik Wunderli (Luzern, 06. Dezember 2022)

«Alle Jahre wieder» – Dieser Spruch aus einem berühmten deutschen Weihnachtslied könnte vielleicht auch bald auf die Weihnachtsbeziehung zwischen dem Circus Knie und der Stadt Luzern zutreffen. Denn nach einer erfolgreichen Weihnachtsshow im letzten Jahr gastiert der weltberühmte Schweizer Zirkus nun vom 9. Dezember bis am 6. Januar erneut in Luzern. «Wir waren – trotz Covid-Massnahmen – sehr zufrieden mit der letztjährigen Tournee», berichtet Tamara Kury vom Medienbüro des Zirkus Knie.

Die Aufbauarbeiten für die diesjährige Weihnachtsshow in Luzern fanden am Dienstag statt. Beim Rundgang über das Areal könnte man den Eindruck gewinnen, dass mit sinkenden Aussentemperaturen die Motivation der Arbeitenden vor Ort steigt. Denn auf dem Allmend-Areal ist alles perfekt organisiert.

Über 80 fleissige Arbeiter helfen beim Aufbau des Zirkus-Geländes. Dominik Wunderli (Luzern, 06. Dezember 2022)

Der eindrücklichste Part ist dabei das Hochziehen des «Chapiteaus», des grossen Zelts, in dem bis zu 2110 Besuchende Platz haben. Der Aufbau ist ein harmonischer Prozess, fast wie in einem Ameisenbau: Jeder Mitarbeiter weiss genau, was er zu tun hat. Insgesamt helfen zwischen 80 und 100 Personen beim Aufbau des grossen Zelts. Tamara Kury betont, dass die kalten Winter-Temperaturen, speziell die gefrorenen Böden, die Aufbauarbeiten sicherlich ein wenig erschweren würden. «Wir müssen zudem jeden Wagen heizen, was sich in den Kosten niederschlägt.» Auf die Show bezogen ändere sich sonst aber nichts im Vergleich zu den Sommermonaten.

Da der Grossteil der Zelt-Arbeiter aus Rumänien oder Marokko kommt, werden vor Beginn der Aufbauarbeiten jeweils Nationen-Teams gebildet. Der anschliessende Zeltaufbau gleiche dann einem Wettbewerb, wie Tamara Kury schmunzelnd erklärt. Marokko gegen Rumänien – zur diesjährigen Weihnachtszeit jedoch auf dem Zirkusareal und nicht bei der Fussball-Weltmeisterschaft.

Das Chapiteau mit einem Durchmesser von 45.4 Metern steht. Dominik Wunderli (Luzern, 06. Dezember 2022)

2022 wird sich programmatisch alles um das Thema Licht drehen. Ausserdem will der Circus Knie mit neuen Vorführungen für Dramatik sorgen. Im vergangenen Jahr ging der Knie mit einer spektakulären Motorradshow an die Grenzen des physikalisch und technisch Machbaren. Kann das noch getoppt werden? Ja, antwortet Tamara Kury stolz. Der Zirkus Knie toppe die letztjährige Show mit einem neuen Quad-Artisten, der mit seinem vierrädrigen Motorfahrzeug für einen Weltrekord gesorgt hat. «Der Artist ist weltweit der Einzige, der mit seinem Quad in einem Zirkuszelt einen Backflip (Rückwärtssalto) durchführt.» Die Motorradcrew sei in diesem Jahr ebenfalls wieder dabei.

Während der Vorbereitungen auf der Allmend ist auch Ivan Knie, ältester Sohn der artistischen Direktorin Géraldine Knie, zugegen. Als Familienmitglied müsse er überall dabei sein, erklärt der 21-Jährige. «Hinzu kommt bei mir noch die Verantwortung für den Stall und die Pferde. Insgesamt arbeiten elf Leute im Stall, das muss also alles gut organisiert sein.»

Ivan Knies Leidenschaft sind seine Pferde, welche er für den Zirkus ausbildet. Für die neue Show hat er eine anspruchsvolle Dressurnummer einstudiert. Ivan Knie übernimmt eigenen Angaben zufolge immer mehr Verantwortung – auch innerhalb der Familie. «In meinem Alter sollte es auch so sein.» Ivan ist nicht das einzige Nachwuchs-Talent aus der Familie Knie. Sein jüngerer Bruder, Maycol jun., feierte in diesem Jahr im Alter von fünf Jahren sein Début in der Manege.

Im Bild: Ivan Knie auf dem Zirkusgelände. Dominik Wunderli (Luzern, 06. Dezember 2022)

Wie sieht Ivan Knie die zukünftige Rolle des Zirkusses? «Ein Wunsch von mir ist, dass wir in 20 Jahren den Sprung in die dann vorherrschende Modernität genau so gut vollziehen, wie wir das aktuell tun. Wir wollen das Publikum weiterhin begeistern.» Das Ziel müsse sein, dass der Circus Knie das auch in 20 Jahren noch schaffen könne.