Luzern WLAN, Steckdosen und Stromleisten: Ratssaal im Rathaus am Kornmarkt wird aufgerüstet Der Grosse Stadtrat hält seine Sitzungen bald wieder im Rathaus am Kornmarkt ab. Damit ein «zeitgemässer Ratsbetrieb» möglich ist, fehlt es aber noch an technischer Ausstattung.

Der Grosse Stadtrat kehrt für seine nächste Sitzung am 15. Juni in den Ratssaal im Rathaus am Kornmarkt zurück, nachdem er in den vergangenen Jahren wegen Corona in den Kantonsratssaal ausweichen musste, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Dafür muss der historische Saal technisch aufgerüstet werden: mit Stromleisten, Steckdosen und einem leistungsstarken WLAN, wie die Stadt mitteilt.

Dies soll einen «zeitgemässen Ratsbetrieb» ermöglichen und den Parlamentarierinnen und Parlamentariern erlauben, papierlos zu arbeiten. Die Geschäftsleitung des Grossen Stadtrats habe nämlich entschieden, ab sofort auf den Versand von Papierunterlagen zu verzichten. Diese würden nur noch online zur Verfügung stehen.

Der Grosse Stadtrat kehrt demänchst wieder ins Rathaus zurück. Bild: Eveline Beerkircher (30. Januar 2020)

Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll zudem eine Mikrofon- und eine elektronische Abstimmungsanlage sowie eine fixe Videoanlage für Live-Übertragungen in den Saal eingebaut werden. Damit die kommende Sitzung dennoch schon live übertragen werden kann, werden die Sitzungen vorerst durch ein professionelles Filmteam vor Ort produziert und per Livestream übertragen, schreibt die Stadt weiter. Der Stream kann auf www.politiklive.stadtluzern.ch mitverfolgt werden. (tos)