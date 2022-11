Luzern / Obwalden Pilatusbahnen fahren am Freitag wegen starkem Wind nicht: Christkindlimarkt fällt aus Wegen zu starken Windes bleibt der Betrieb der Pilatus-Bahnen AG am Freitag eingestellt. Damit fällt auch der Christkindlimarkt am Freitag aus.

Windböen von bis zu 100 km/h werden am Freitag am Pilatus gemessen. Für die Gondelbahn sowie den Dragon Ride bedeutet dies, dass sie nicht fahren können, meldet die Pilatus-Bahnen AG. Auch der Betrieb der Zahnradbahn von Alpnachstad nach Pilatus Kulm sei nicht möglich, da die Strecke durch den Wind blockiert ist.

In der Mitteilung heisst es weiter, dass für Samstag ein Normalbetrieb vermutlich möglich sein wird. So könne der Christkindlimarkt wenigstens am Wochenende wie geplant stattfinden. (rad)