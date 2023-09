Luzern / Zug / Schwyz Drei Unfälle mit elf Fahrzeugen fordern fünf Verletzte Auf der Autobahn A14 zwischen Luzern und Zug sowie in Ingenbohl ist es zu Unfällen gekommen. Das führte zu langem Stau im Morgenverkehr.

Die Unfallstelle auf der Autobahn A14 Bild: Zuger Polizei (Gisikon, 19. 9. 2023)

Im Morgenverkehr hat es auf der Autobahn A14 zwischen Gisikon und Rotkreuz in Fahrtrichtung Zug gleich zweimal gekracht. Insgesamt waren sechs Autos, ein Lieferwagen und ein Töff involviert. Zwei Personen wurden verletzt.

Der erste Unfall hatte sich am Dienstagmorgen kurz nach 6.30 Uhr ereignet. Im dichten Morgenverkehr kam es zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos und einem Töff. Dabei verletzte sich die 38-jährige Töfffahrerin erheblich, wie die Zuger Polizei mitteilt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde sie ins Spital eingeliefert.

Wenige Augenblicke später und einige Meter dahinter kam es zu einem Nachfolgeunfall. Darin involviert waren zwei Autos und ein Lieferwagen. Ein 39-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt und ebenfalls ins Spital eingeliefert.

Die Drohnenaufnahme zeigt die acht involvierten Fahrzeuge auf der A14. Bild: Zuger Polizei (Gisikon, 19. 9. 2023)

Die beiden Unfälle führten zu langem Stau im Morgenverkehr. Autofahrer mussten einen Zeitverlust von über einer Stunde in Kauf nehmen. Die beiden Spuren in Richtung Zug mussten gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Sachschaden an den acht Fahrzeugen beträgt mehrere Zehntausend Franken.

Drei Verletzte bei Unfall in Ingenbohl

Dieses Auto war in den Unfall verwickelt Bild: Geri Holdener

Auch bei Ingenbohl kam es im Morgenverkehr zu einem Unfall. Auf der Höhe Autobahn-Ausfahrt in Fahrtrichtung Nord fuhren drei Fahrzeuge ineinander. Nach ersten Informationen mussten drei Personen ins Spital eingeliefert werden. Im Gegensatz zum Unfall auf der A14 waren die Auswirkungen auf den Morgenverkehr hier jedoch minim. (rem/gh)