Luzerner Debatte «Eusi Stadt? Das klingt nach Zürich!» – Hier die Reaktionen unserer Leserschaft Sagt man im Luzernischen üsi oder eusi? Die LZ-Leserschaft hat einen Favoriten – und ein Mundartexperte erklärt das Luzerner Phänomen.

Exklusiv für Abonnenten

Die FCL-Fans singen «Blau ond wiiss, ja das send eusi Farbe», eine stadtbekannte Luzerner Bäckerei wirbt mit «eusi Stadt, euses Brot» und hält ihr Schoggimaisbrötli aber gleichzeitig für «üse chli Star». Was den Schreibenden kürzlich in seiner Stadtwärts-Kolumne bewegte, schlägt auch in der Leserschaft der Luzerner Zeitung Wellen. Auf Instagram, Facebook und in direkten Mails haben wir von unseren Leserinnen und Lesern erfahren, welche Variante sie eher benützen und woher sie kommen.

«Chom met üs ...» – Graffiti von FCL-Fans in der Stadt Luzern. Bild: hor (13. 9. 2023)

Klar ist: Eine grosse Mehrheit – über 100 Leserinnen und Leser – sagt üsi Stadt. Zwar ist bei vielen, die teilnahmen, nicht ganz klar, wo im Luzernischen sie wohnhaft oder aufgewachsen sind, aber etwa Userin Simi.kauft legt es offen: «Als Stadtluzernerin sage ich: üsi Stadt, üses schöne Lozärn!» Oder Beatrice Brunner schreibt: «Äxcüsi, mier sägid: Üsi Stadt!» Und Karin Plüss findet: «Eusi tönt schon sehr nach Züri.» Auch eine andere Leserin sieht es gleich und schreibt an die LZ per Mail: «In der Stadt Luzern sagt man üsi und nicht eusi. «Eusi klingt nach Zürich, und das wollen wir doch nicht, oder?»

Nur gerade acht Leserinnen und Leser bevorzugen die Variante eusi Stadt und deren sechs öisi Stadt – wobei in diesen Fällen wohl bloss die Schreibweise den Unterschied macht. Schliesslich gaben fünf Personen an, sowohl üsi als auch eusi zu benutzen.

Willisau ist laut Sprachatlas üs-, Ruswil öis-Gebiet

Erkenntnisreich ist ein Blick auf den Sprachatlas der deutschen Schweiz. Die Erhebung liegt jedoch einige Jahrzehnte zurück, die Befragten wurden grösstenteils noch vor 1900 geboren. Demnach sagt man im nördlichen Teil des Kantons Luzern eusi oder öisi, im Süden jedoch üsi. Wobei es je nach Gemeinde Unterschiede gibt: So zählen beispielsweise Willisau, Wolhusen, Malters, Neuenkirch, Horw oder auch Weggis zum üs-Gebiet, hingegen Zell, Schötz, Grosswangen, Ruswil, Sempach oder Rothenburg zum öis-Gebiet. Für die Stadt Luzern wurden beide Formen erhoben.

This Fetzer ist Redaktor beim Schweizerischen Idiotikon, er sagt: «Die Luzerner Dialekte liegen genau auf der Grenze zwischen dem Nordwesten der Deutschschweiz, wo man öisi sagt, und den übrigen Gebieten, wo es üsi heisst, darum gilt in Luzern je nach Ort öisi oder üsi als traditionell.» Allerdings verschwinden kleinräumige Ortsdialekte zunehmend zugunsten grossräumigerer Regiolekte. Oder anders gesagt: Durch die Mobilität fällt es schwerer, die Leute aufgrund ihrer Sprache geografisch einem bestimmten Ort zuzuordnen. Das erkläre ein Stück weit, wieso manche Personen im Raum Luzern sowohl üsi als auch öisi gebrauchen.

Dass bei der nicht repräsentativen Umfrage der LZ eine grosse Mehrheit üsi Stadt und nicht eusi Stadt sagt, dafür hat Fetzer keine Erklärung. Nur so viel: «Wenn üsi heute in der Stadt Luzern vorherrscht, strahlt es auch ins einstige Luzerner öisi-Gebiet aus; öisi wird dann umso mehr als Zürichdeutsch empfunden, weil es eben auch für Zürich typisch ist.»