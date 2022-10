Luzerner Filmfestival Das diesjährige «Pinkpanorama» startet mit einer Schweizer Premiere Vom 9. bis 12. November findet das queere Filmfestival im Stattkino statt. Es steht unter neuer Leitung.

Bereits zum 21. Mal findet vom 9. bis 12. November in Luzern das queere Filmfestival Pinkpanorama statt. Am ersten Tag wartet auf das Publikum im Stattkino eine Schweizer Premiere: Gezeigt wird um 21 Uhr «Breaking the Ice», eine «kämpferische Liebesgeschichte und ein verworrenes Familiendrama aus Österreich», wie das Pinkpanorama mitteilt.

Darin wird das Weltbild von Protagonistin Mira, Kapitänin eines Eishockey-Teams, durch die neue Mitspielerin Theresa in Frage gestellt. Judith Altenberger, die im Film Theresa verkörpert, wird persönlich anwesend sein.

Szene aus «Breaking the Ice». Bild: PD

Mit «Tschaïkovsky’s Wife» hat das Festival am 10. November zudem eine Vorpremiere im Programm. Am 11. November wird «Mars One» gezeigt; der offizielle Beitrag Brasiliens für die Oscarverleihung 2023 in der Kategorie «Bester Internationaler Film». Den Abschluss bildet eine Party am Samstag, 12. November, ab 23 Uhr im Untergeschoss des Bourbaki mit kostenlosem Eintritt. Mehr Infos zum Programm finden Sie auf www.pinkpanorama.ch.

Vorstand und OK haben sich zudem neu formiert, um die Zukunft des Filmfestivals sicherzustellen und neue Ideen sowie Perspektiven einbringen, heisst es weiter in der Mitteilung. Neuer Präsident ist Manuel Bamert. (std)