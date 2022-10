Luzerner Konzerthaus Umbau vollendet: Nun schmiegt sich ein moderner Anbau an die alte Schüür Das Konzerthaus Schüür in Luzern feiert seinen 30. Geburtstag. Passend zum Jubiläum wurde am Donnerstag der neue Anbau eröffnet.

Das Konzerthaus wurde grossflächig saniert und erhielt einen neuen Anbau. Bild: Jakob Ineichen (Luzerner, 20. Oktober 2022)

Das neue Kleid der Konzertdame ist schwarz und modern geschnitten. Wie ein Ring schmiegt sich der Anbau an die Schüür. Dieser wurde am Donnerstag feierlich eröffnet. Das passt, denn heuer feiert das Konzerthaus an der Luzerner Tribschenstrasse sein 30-jähriges Bestehen.

Schüür-Geschäftsführer Marco Liembd. Bild: Jakob Ineichen (Luzerner, 20. Oktober 2022)

Besucht man ein Konzert, kann man nun an der Abendkasse draussen ein Ticket kaufen, anschliessend geht es durch den neuen Eingang zur ebenso neuen Garderobe. «Früher hatten wir nur Platz für 500 Jacken, und immer wenn man in den oberen Stock wollte, musste man zuerst durchs EG. Es war unglaublich eng und ein ständiges ‹Gewimmel›», sagt Geschäftsführer Marco Liembd, als er in der besagten Garderobe steht, die nun 700 Jacken aufbewahren kann.

Dämmung erlaubt Parallelbetrieb

Die Schüür bleibt im Erscheinungsbild unverändert, bei der Nord- und Ostfassade, wo sich der Haupteingang befindet, ist aber ein zweigeschossiger Neubau entstanden. Dieser vergrössert das Konzerthaus um Garderobe, Backstagebereich ...

Jetzt müssen die Musikschaffende nicht mehr durch den Saal laufen, sondern können sich im neuen Backstagebereich aufhalten. Bild: Jakob Ineichen (Luzerner, 20. Oktober 2022)

..., Büroräume und Aufenthaltsraum. Im oberen Geschoss befinden sich neu auch Toiletten. Dank der Dämmung und der getrennten Eingänge können in Zukunft zwei Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden.

Ganz glücklich ist Marco Liembd über das neue Lager. Zuvor hatte die Schüür keinen Lagerraum und die Ware wurde einfach irgendwo verstaut, zum Teil auch unter der Bühne.

Das neue Lager «Lager 17» ist ein persönliches Highlight für Marco Liembd. Bild: Jakob Ineichen (Luzerner, 20. Oktober 2022)

Zudem ist die Schüür jetzt auch Minergie-A-zertifiziert und trägt Solaranlagen auf dem Dach.

Auch wenn es im Neubau noch nach frischer Farbe riecht, ist der Charakter des ehemaligen Bauernhauses erhalten geblieben. Architekt Peter Frei sagt:

«Wir wollten, dass die Schüür auch eine Schüür bleibt, trotz moderner Sanierungsarbeiten. Es sollte allen vor und nach den Bauarbeiten klar sein: Das ist die Schüür.»

Er fügt an: «Ich finde, wir haben das gut gelöst, indem wir alles um die Schüür bauten und das Dach nicht anfassten.»

Während 445 Tagen wurde gebaut und saniert. Geschlossen hatte die Schüür nur während zweier Wochen im Dezember. Die Musikerinnen und Musiker traten sonst einfach im Garten auf...

Während der Bauarbeiten fanden viele Veranstaltungen draussen statt. Bild: Jakob Ineichen (Luzerner, 20. Oktober 2022)

... und für die Besuchenden wurden Eingänge um die Baustelle geschaffen.

Es kam zu Lieferengpässen und Mehrkosten

Den Betrieb trotz Bauarbeiten aufrechtzuerhalten, war nicht die einzige Herausforderung: Nach der Coronaphase kam es zu Lieferengpässen von Baumaterial. Bei der Solaranlage auf dem Dach ist der Wechselrichter noch nicht geliefert worden; dieser ist zentral dafür, dass die Anlage den Strom ins Netz einspeisen kann.

Für Sanierungen und Neubau hat das Stadtparlament 4,21 Millionen Franken bewilligt. Geworden sind es 4,885 Millionen. Harald Frei, Bauherrenvertreter der Stadt Luzern, erklärt das mit unvorhergesehenen Aufwänden:

«Die Kosten sind aufbauend. Zuerst wird die Projektierung berechnet und dann hat man während der Bauarbeiten festgestellt, dass der Vorplatz den Anforderungen nicht entspräche. Hinzu kam noch, dass die Feuerwehrzufahrt für ein Nachbarhaus gewährleistet werden musste.»

Trotz allem hätten die gesamten Arbeiten mit Planung und Durchführung «nur» zwei Jahre gedauert, was laut Frei sehr wenig ist.

Von den Kunstschaffenden habe sich niemand über die Baustelle beschwert. Ein Beispiel: «Als der Musiker und ehemalige Maurer Kunz zu Besuch war, wurde dieser von den Bauarbeitern gefeiert wie ein Held», sagt Liembd mit einem grossen Grinsen im Gesicht.