Luzerner Krawallnacht Kulturbeiz war plötzlich im Auge des Sturms: «Die pure Gewalt war traumatisierend» Die Meyer Kulturbeiz befindet sich am Bundesplatz gegenüber dem Fanlokal. Bei der Krawallnacht am Samstag mussten die unbeteiligten Angestellten und Gäste der Bar eine Horror-Viertelstunde überstehen.

Von Fanmärschen, Randalen und gewalttätigen Strassenschlachten sind immer auch die Anwohner, Geschäfte und Gastrolokale betroffen. Wie etwa die Meyer Kulturbeiz, die sich in unmittelbarer Nähe des Fanlokals Zone 5 am Bundesplatz befindet. Die Inhaberin schildert gegenüber 20 Minuten, wie schlimm es für die Gäste und Angestellte war, als direkt vor der Bar plötzlich Chaoten wüteten. «Etwa 20 schwarz gekleidete Fans schmissen sich mit voller Wucht gegen unsere Scheiben, die zum Glück gehalten haben. Die pure Gewalt war traumatisierend.» Die Polizei hätte die Chaoten gegen die Beiz getrieben, «und diese haben unser angekettetes Mobiliar herumgeschmissen». Die Gäste hätten sich in der Bar verschanzen müssen. Eine Viertelstunde dauerte der Spuk.

Was die Barbetreiberin besonders wütend gemacht hat: «Unbeteiligte waren der Angst ausgeliefert. Unsere Angestellten und Gäste mussten sich einsperren, sie hatten keinen Fluchtweg.» Eine Angestellte sei gar in Panik geraten, erst drei Tage später sei es ihr wieder besser gegangen.

Der Sachschaden, den die Chaoten alleine in der Meyer Kulturbeiz angerichtet haben, wird auf 10'000 Franken geschätzt. Die Bar kann immerhin auf hilfsbereite Gäste zahlen: Nach der Strassenschlacht halfen sie, die Verwüstung aufzuräumen. (mme)