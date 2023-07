Luzerner Rapperin «Thank God 💕»: Loredana macht Beziehung zu BVB-Star öffentlich Die Luzerner Rapperin Loredana zeigt sich erstmals mit ihrem neuen Partner. Damit sind die Gerüchte der letzten Tage bestätigt: Es handelt sich dabei tatsächlich um den BVB-Star Karim Adeyemi.

Jetzt ist es offiziell: Die Luzerner Rapperin Loredana und der BVB-Star Karim Adeyemi sind ein Paar. Bereits seit Tagen wurde über eine mögliche Beziehung gemutmasst, nachdem die beiden im urnerischen Erstfeld den Cupsieg des Juniorenteams OG Kickers feierten, das von Loredanas Bruder trainiert wird. Nur wenig später befeuerte Loredana die Spekulationen, indem sie auf Instagram ein Kussbild postete, auf dem ihr Partner nur angeschnitten zu sehen war.

Nun geht sie einen deutlichen Schritt weiter: Am Donnerstagabend folgten weitere Bilder auf Social Media, wo man die beiden erstmals zusammen sah. Etwa vor und in einem Fotoautomaten. Oder man sieht auch Bilder, die in diesem Automaten aufgenommen wurden.

So zeigt sich Loredana auf Instagram mit ihrem neuen Partner. Bild: Screenshot Instagram

Somit haben wir nun also offiziell ein Promi-Paar der Top-Liga: Der Rapperin aus Emmenbrücke folgen auf der Musik-Streamingplattform Spotify bis 30 Millionen Menschen, der Marktwert des Fussballstars von Borussia Dortmund beträgt 40 Millionen Euro. Die beiden haben zudem auch schon einen Päärli-Namen: Loremi. Dieser Name jedenfalls ist der klare Favorit bei den Teilnehmenden einer Abstimmung auf luzernerzeitung.ch.

Herrlich romantisch: Liebesföteli aus einem Fotoautomaten.

Offenbar sind Loredana und Adeyemi schon seit längerem liiert. Fussballstar Jude Bellingham – seines Zeichens ebenfalls BVB-Kicker – kommentierte den Liebes-Post Loredanas etwa so: «Endlich.» Adeyemis Teamkollege spielt damit wohl auf das Zögern des Paars an, die Beziehung öffentlich zu machen. Gemäss dem deutschen Nachrichtenportal Bild.de sollen die beiden schon seit Anfang Jahr ein Paar sein. Kennengelernt haben sollen sie sich durch einen gemeinsamen Bekannten, den Frankfurter Rap-Star Reezy. Seither gab es zahlreiche gegenseitige Besuche.

In Deutschland ist das Promi-Paar gross in den Schlagzeilen: «Fussballer Karim Adeyemi und Rapperin Loredana sind ein Paar», titelte der Spiegel. Die Headline von Bild lautet: «Erste Kuschel-Fotos von Loredana und Adeyemi!»

Loredana selbst gibt sich gekonnt cool und hält sich kurz. Ihr Liebes-Statement lautet: «Thank God 💕». (lga)