Luzerner Stadtlauf 12'000 Läuferinnen und Läufer, doppelt so viele Zuschauer: Organisatoren ziehen eine positive Bilanz 11'370 Personen erreichten das Ziel. Die Erwartungen seien erfüllt worden, heisst es beim Verein Luzerner Stadtlauf.

Die Anmeldungen für den Luzerner Stadtlauf sind wieder deutlich gestiegen. 12'012 Läuferinnen und Läufer waren am Start – rund 2000 mehr als im Vorjahr, wie die Organisatoren mitteilen. 11'370 seien auf dem Kapellplatz ins Ziel gelaufen. «Mit rund 12'000 Gemeldeten wurden unsere Erwartungen erfüllt», erklärt Andreas Grüter, Geschäftsleiter des Luzerner Stadtlaufs. «Die Stimmung entlang der Strecke und unter den Teilnehmenden und die steigenden Anmeldezahlen zeigen klar, dass der Stadtlauf tief in der Bevölkerung verwurzelt ist.»

Die meisten Anmeldungen (5600) gab es für die Familienkategorien. Ein Erfolg war auch der traditionelle Solidaritätslauf mit 169 Teilnehmenden. Der Erlös kommt in diesem Jahr dem Hospiz Zentralschweiz zugute, in dem kranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase gepflegt werden.

Nach Angaben der Organisatoren verfolgten rund 25'000 Zuschauerinnen und Zuschauer der Stadtlauf am Streckenrand. (cgl)