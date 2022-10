Määs Luzern Halbzeit für Pegasus, Magenbrot und Putschauto – am Donnerstag fahren Familien günstiger Die Luzerner Herbstmesse auf dem Inseli hatte bisher Wetterglück. Am Donnerstag wird das zahlreiche Publikum am Familientag mit Fahrten zum halben Preis belohnt.

Ein Karussel an der Määs. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 11. Oktober 2022)

Die IG Luzerner Herbstmesse und Märkte und die Stadt Luzern luden am Dienstag Gäste, Freunde und Medienschaffende zum «offiziellen Tag» der Lozärner Määs auf dem Inseli. Dabei wurde mehrfach an die alte Weisheit erinnert: «Määs-Eröffnung im Regen bringt Segen.» Sie traf auch dieses Jahr zu: Der Eröffnungstag war eher nass, darauf folgten elf mehrheitlich trockene Tage. Aussteller und Besitzerinnen von Fahrgeschäften zeigten sich zufrieden – nicht nur mit Petrus. Erwartet werden bis zum Määs-Ende am kommenden Sonntag rund 400’000 Besucherinnen und Besucher.

Sie hat sich soeben einen Ballon ergattert. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 11. Oktober 2022)

IG-Präsident Rico de Bona erinnerte an die pandemiebedingte dreijährige Määs-Pause. «1077 Tage – das war vor allem für die Schausteller und Marktfahrer eine brutal lange Zeit.» Auch jetzt zeige sich wieder: «Määs und Inseli gehören zusammen.»

Am Donnerstag, 13. Oktober, findet der Familientag statt. Es ist der Dank der Schaustellerinnen und Schausteller an ihr Publikum. Von 10.00 bis 19.00 Uhr fährt man auf allen Bahnen zum halben Preis.