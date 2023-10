Herbstmesse So kommt die neue «Hip Hop»-Bahn an – ein Blick auf die Määs 2023 «S’esch Määs z’Lozärn»: Was haben die Menschen hinter den strickwarenbehangenen Hüttchenfenstern zu sagen? Und ist die neue «Hip Hop»-Bahn so aufregend, wie sie aussieht?

Der Wind pfeift noch leicht in den Ohren und die Knie sind etwas weicher als sonst. So fühlt es sich an, wenn man sich aus den hohen Plastiksitzen der neuen «Hip Hop»-Bahn an der Luzerner Messe erhebt und – natürlich besonders lässig - versucht, die Stufen des Ausgangs herunter zu schlendern.

Die neue Bahn «Hip Hop». Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 4. 10. 2023)

Doch wie schneidet die Bahn bei den Määs-Besucherinnen ab? «8 Franken ist schon etwas hoch», findet die Mutter zweier Jungs. «Also ich find’s super», erwidert aber ihr Mann – die Haare zerzaust – mit Blick auf die sich langsam drehenden Extremitäten der «Hip Hop».

Ich als langjährige Bahnenbesucherin habe schon extremere Fahrten erlebt. Die periodischen Freuden- beziehungsweise Angstschreie hallen aber doch immer wieder von der neu eröffneten Bahn zu mir hinüber. Es scheint Spass zu machen.

Auch sonst gehen die Meinungen der Besucherschaft auseinander, bei den einen ist das Kettenkarussell hoch im Trend, bei den anderen der Tower oder die Putschiautos. Aber in einem Punkt sind sich die meisten einig: Grundsätzlich kommen sie für die Atmosphäre, insbesondere am Abend.

Das Riesenrad ist ein Klassiker der Määs und auch dieses Jahr zu finden. Leserbild: Raimund Erni (Luzern, 30. 9. 2023)

Wollschals laufen auch bei sommerlichen Temperaturen

Und wie erleben die Menschen hinter den Kulissen die Chilbi? Viele der Standinhaber und -inhaberinnen sehen nicht gross etwas von der Määs. Sie geniessen den Austausch mit den Luzernerinnen und Luzernern und den Standnachbarn und verkaufen unterschiedlichste Produkte.

Einer von ihnen ist der Gründer der Firma Woodbold, welche grossmehrheitlich Uhren und Handyhüllen aus Holz produziert. Er kommt nun schon seit 2018 jährlich mit seinen Produkten an die Määs .

Massenhaft Plüschtiere. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 4. 10. 2023)

Die alteingesessene Standbesitzerin Beatrice Serieys sagt: «Ich bin schon ewig hier.» Für sie hat sich in den letzten Jahren nicht viel verändert. Sie profitiere von ihrer langjährigen Stammkundschaft, die ihre Strickwaren zuverlässig auch bei den ungewöhnlich milden Temperaturen kauft, erzählt sie.

Schoko-Früchte, Magenbrot & Co. findet man hier. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 4. 10. 2023)

Stammkundschaft muss nicht unbedingt grauhaarig sein, wie man am Stand von Melina Schuler erfährt. Sie verkauft unter anderem Allergiestecker und Schmuck, der auch gerne mal von jungen Erwachsenen nach dem ein oder anderen Drink am Abend gekauft wird, wie sie mir erzählt.

Viele Touristen verirren sich nicht an die Chilbi, wie mir ihr Standnachbar Floyd berichtet. «Die wollen auf die Rigi und das Löwendenkmal sehen», bestätigt auch der Scherer-Confiserie-Verkäufer.

Anzutreffen sind auch Studierende der PH oder Uni Luzern, die sich in Mittagspausen und Freistunden den Spass und die Abwechslung der Määs gönnen, bevor es wieder zurück in die Vorlesungssäle geht.

Das kulinarische Angebot wird rege genutzt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 4. 10. 2023)

Sowie die ein oder andere Person im Rentneralter: Manche stehen ehrfürchtig vor einer der Luna-Park-Attraktionen oder bahnen sich eben gerade den Weg heraus aus der Menschenmasse – bestehend aus Teenagergruppen und Eltern von aufgeregt herumhüpfenden Kindern. Das traditionelle Chilbigefühl lockt also nach wie vor Menschen aller Altersgruppen an.