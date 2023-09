Shopping Was schon länger gemunkelt wird, scheint Tatsache: Zara kommt in die Ebikoner Mall Das spanische Mode-Unternehmen Inditex soll gleich mit mehreren Formaten in die Mall of Switzerland ziehen.

Jetzt scheint klar, für wen die Mall of Switzerland im grossen Stil Platz schafft bei der Haupthalle: Das spanische Mode-Unternehmen Inditex – unter anderem bekannt für Zara – zieht mit mehreren Formaten nach Ebikon. Dies meldet die Onlineausgabe der «Bilanz» am Freitag. Demnach sollen neben Zara auch Pull & Bear und Stradivarius bald in Ebikon mit von der Partie sein. Mit Bershka ist Inditex in der Mall bereits seit der Centereröffnung vor sechs Jahren vertreten.

Blick in die Haupthalle: Hinten, wo jetzt noch Chicorée drin ist, wird auf mehreren Etagen Platz geschaffen für Inditex. Bild: Leserreporter

Über die Umbauarbeiten und eine grössere Rochade von sieben Geschäfte innerhalb des Center hat unsere Zeitung am Donnerstag berichtet. Die Mall wollte sich damals nicht weiter zum Umbau äussern und vertröstete auf auf den Herbst. Auch gegenüber der Bilanz bestätigte das Center den Einzug von Zara nicht. Offenbar hatten die Mieter aber ein entsprechendes Schreiben erhalten, worauf sich das Online-Magazin bezieht.

Bereits seit dem vergangenen Frühling wird in der Shoppingcenter-Branche darüber gemunkelt, dass Inditex im grossen Stil in Ebikon einsteigen will. Das erstaunt insofern, weil die Mall bislang für wenig Frequenz und immer weniger Angebot bekannt ist. Interessant wird auch sein, was Inditex mit Zara und Pull & Bear im Emmen Center vor hat. (hor)