Mall of Switzerland Italienische Ladenkette übernimmt Schweizer Gamestop-Filialen Vor wenigen Monaten gab die Gaming-Ladenkette bekannt, dass alle Filialen 2023 geschlossen werden. Nun ist ein anderes Unternehmen eingesprungen – damit ist auch die Filiale in der Mall of Switzerland gerettet.

Das Gamestop-Logo. Bild: imago

Wie das Schweizer Gaming-Magazin esports.ch berichtet, werden die Schweizer Gamestop-Filialen nun doch nicht nächstes Jahr geschlossen. Stattdessen ist im Rahmen des Konsultationsverfahrens «ein erfahrenes Unternehmen aus der Spielebranche aufgetaucht, das stark an der Übernahme aller Standorte von Gamestop Schweiz interessiert ist», wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Es handelt sich dabei um die Firma «Cidiverte» (deutsch: es amüsiert uns), welche die Ladenkette Gamelife betreibt. Das Ladenkonzept ist dabei ähnlich wie bei Gamestop: Videospiele und dazugehörige Merchandise gehören zum Hauptsortiment.

«Ende letzter Woche wurde ein Vertrag über den Verkauf der Gamestop Schweiz GmbH an Cidiverte abgeschlossen», steht in der Mitteilung weiter. «Demzufolge ist geplant, dass alle Stores im Laufe des Monats April 2023 von Gamestop auf Gamelife umgestellt werden.» In der Zentralschweiz ist nur eine Filiale von diesem Wechsel betroffen: Diese befindet sich in der Mall of Switzerland in Ebikon.