Wahlen 2024 Der Malterser Gemeinderat Dani Wyss tritt 2024 zurück Der FDP-Politiker kandidiert im Frühling 2024 nicht mehr für die Exekutive. Die FDP Malters plant, seinen Sitz zu verteidigen.

Nach 20 Jahren in der kommunalen Exekutive von Malters tritt der bald 63-jährige Dani Wyss zum Ende der Legislaturperiode zurück, wie die FDP Malters mitteilt. Wyss wurde im September 2004 in den Gemeinderat von Malters gewählt. Dort ist er für die Bereiche Bau und Raumplanung sowie Kultur, Freizeit und Sport zuständig.

Gemeinderat Dani Wyss (FDP) aus Malters tritt 2024 nicht mehr zur Wiederwahl an. Bild: zvg

Wyss sei die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern sowie ein guter Austausch mit den Dorfvereinen besonders wichtig gewesen. Während seiner Zeit als Gemeinderat strukturierte er die Jugendarbeit und lancierte den jährlichen Lehrstellenparcours. Zudem fielen zwei Ortsplanungsrevisionen und die Zentrumsüberbauung Weihermatte in seine Amtszeit. «Es hat mich gefreut, an der Entwicklung des Dorfes mitzugestalten», wird Wyss in der Mitteilung zitiert.

Er freue sich darauf, mehr Zeit für sein persönliches Umfeld und seine Vereinstätigkeiten zu haben. Die FDP Malters bedanke sich jetzt schon bei Dani Wyss für sein langjähriges Engagement. Die Partei plant, den frei werdenden Sitz im Gemeinderat von Malters erneut mit einem geeigneten Parteimitglied besetzen zu können und sei bereits mit interessierten Kandidierenden im Gespräch. (mir)