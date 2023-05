Gartenbau Rund 220 Pflanzen aus Ebikon haben in Malters eine neue Heimat gefunden Retha Scherrer und ihr Ebikoner «Bijou Garden» sind weit herum bekannt. Einen Teil davon wollte sie verschenken. Was die Gemeinde Ebikon einst verschmähte, gedeiht jetzt in Malters.

Retha Scherrer im neuen «Bijou Garden» im Kaiserhof in Malters. Bild: Patrick Hürlimann (23. 5. 2023)

Im Gartenpark Kaiserhof 1 in Malters gibt es seit Dienstag einen «Bijou Garden». Dieser ist quasi ein Ableger aus Ebikon, denn dort pflegt und hegt seit Jahrzehnten Retha Scherrer (71) ihren rund 600 Quadratmeter grossen «Bijou Garden» rund um ihr Haus. Ihre Vorlieben sind hängende, kuschelweiche Pflanzen und Bäume, wie sie beim Spaziergang in Malters erzählt.

Der Ableger ist eine Glückssache, denn ihr Wunsch, einen Teil ihrer Gartenpracht der Gemeinde Ebikon zu verschenken, wurde nicht erfüllt, wie wir bereits im Oktober 2019 vermeldet haben. «Die Gemeinde zeigte kein Interesse, der Aufwand war wohl zu gross», resümiert sie. Doch schon einen Monat nach dem Bericht meldete sich Marco Meier aus Malters. Er ist Geschäftsleiter der dortigen Gartenunternehmung Hodel & Partner. Der Garten im Kaiserhof 1 ist öffentlich zugänglich.

Ein Streifzug durch den neuen Garten. Bild: Patrick Hürlimann (Malters, 23. 5. 2023)

Umplatzierung war aufwendig

Der erste Besuch im Ebikoner «Bijou Garden» durch Marco Meier, Peter Fink und Pascal Keller fand im November 2019 statt. Die Gartenbaucrew habe nicht schlecht gestaunt, als sie die Vielfalt in Scherrers Garten entdeckte. Die Gehölze imponierten durch ihre Form und Farben, diese seien teils natürlich gewachsen. Die drei Profis machten sie sich an die Planung der Umplatzierung von an die 220 Pflanzen. «Zuerst wurde bei den Bäumen um den Stamm ein Graben ausgehoben. Das ist nötig, damit sie dann ein Jahr später mit dem Wurzelballen rausgenommen werden können», erklärt Marco Meier das Vorgehen.

Auf dem Weg durch den Gartenpark Kaiserhof zum «Bijou Garden» ist die Begeisterung von Retha Scherrer förmlich greifbar: «Dort das Gelb, diese Leuchtkraft inmitten dem satten Grün, das ist doch der absolute Wahnsinn.» Dass Garten nicht gleich Garten ist, wird mit jedem Schritt, mit dem wir uns nähern, sichtbar. Hier ist das Spiel von Farben und Formen in Harmonie vollendet. Retha Scherrer zeigt auf einen besonderen Baum, einer mit hängenden Ästen wie ein Vorhang.

Bäume tun den Menschen gut

Ein Griff in dieses Grün lässt einen erstaunen: Die Nadeln fühlen sich zwischen den Fingern seidenweich an. Eine Zypressenart mit dem klärenden Zusatz Kaschmir, erklärt Retha Scherrer. Nebst den hängenden Zypresse hat es auch tropfende Föhren, wie sie liebevoll den nächsten Baum nennt. Bäume seien eigentlich da, um berührt zu werden, ist sie überzeugt und sagt: «Das tut auch uns gut.» Wichtig sei, dass diverse Höhen vorhanden sind und es zwischendurch wiederholende Farbakzente hat.

Retha Scherrer liebt die hängenden Bäume. Bild: Patrick Hürlimann (Malters, 23. 5. 2023)

Der Garten hat einen Rundgang, links und rechts sind auch Platten auf die Erde gesetzt. Das seien nicht etwa Kunstobjekte, solche gibt es zwar auch, sondern Platten zum drauf knien und jäten. Ein Garten will gepflegt sein, damit er sich entwickeln kann und natürlich wirkt. Die sogenannten Formgehölze werden jährlich geschnitten und auch die Blütenstauden. Für Marco Meier und sein Team war die Gestaltung dieses Gartens eine spannende Aufgabe. Denn die Gehölze, die sie von Ebikon herholten, waren besonders. Marco Meier: «Sie hatte Gehölze, die wir zwar kannten, aber bei uns fünf sechs Meter hoch sind, ihre hingegen waren viel kleiner.»

Marco Meier und Retha Scherrer enthüllen im «Bijou Garden» eine Schrifttafel. Bild: Patrick Hürlimann (Malters, 23. 5. 2023)

