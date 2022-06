Vermisstmeldung Stefan Ming aus Adligenswil wird vermisst Ein 56-jähriger Adligenswiler wird seit dem 1. Juni vermisst. Wer einen Hinweis zu seinem Verbleib hat, soll sich bei der Luzerner Polizei melden.

Stefan Ming aus Adligenswil wird vermisst. Bild: PD

Stefan Ming wird seit dem 1. Juni vermisst, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilt. Der 56-Jährige sei zuletzt am 21. Mai an seinem Wohnort in Adligenswil gesehen worden. Sein Auto konnte an der Seestrasse in Meggen aufgefunden werden.

Die Staatsanwaltschaft macht folgende Angaben: Stefan Ming ist 163 Zentimeter gross und hat eine mittlere Statur. Er hat kurze, graue Haare und braune Augen. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen.

Wer einen Hinweis zu seinem Verbleib machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 bei der Luzerner Polizei zu melden. (abt)