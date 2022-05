Marcel Odermatt Das ist der neue Feuerwehrkommandant der Stadt Kriens Der bisherige Vizekommandant Marcel Odermatt übernimmt die Führung der Feuerwehr Kriens per Anfang Juni. Er leitet diese künftig in einem Fünferteam.

Die Feuerwehr Kriens erhält per 1. Juni einen neuen Kommandanten. Nach dem berufsbedingten Weggang von Feuerwehrkommandant Marco Blättler rückt der bisherige Vizekommandant Marcel Odermatt nach und wird neuer Kommandant. Er stützt die Führung des Krienser Feuerwehrkorps breiter ab und leitet die Blaulichtorganisation zukünftig in einem Fünferteam, wie die Stadt Kriens auf ihrer Website mitteilt. «Die Führungsstruktur bleibt gleich wie früher und der Kommandant ist der verantwortliche Leiter und Ansprechperson der Feuerwehr» wird Stadtrat Maurus Frey (Grüne) zitiert. Weil auch alle anderen Mitglieder der neuen Krienser Feuerwehrführung langjährige Korpsmitglieder seien, könnten Qualität und Kontinuität gesichert werden.

Marcel Odermatt wird neuer Krienser Feuerwehrkommandant. Bild: Benedikt Anderes

Der Stadtrat hat Odermatt auf Vorschlag der Feuerwehrkommission gewählt. Der bisherige Kommandant Blättler verlässt die Feuerwehr Kriens nach sieben Jahren. Er übernimmt eine neue Aufgabe beim Feuerwehrinspektorat der Gebäudeversicherung Luzern. Der Stadtrat bedauert den Abgang Blättlers: «Er hat Schwerpunkte gesetzt in der Qualitätssicherung und in der Ausbildung. Mit dem Umzug ins neue Feuerwehrmagazin 2016 konnte er ein langjähriges Projekt abschliessen, welches er vor allem in der Realisierungsphase massgeblich geprägt hat.» (hor)