Massnahmen Stadt Luzern will weiter Energie sparen: Nun kommt Homeoffice zum Zug – auch die Heizung wird runtergedreht Über die Festtage werden die Energiesparmassnahmen der Stadtverwaltung verstärkt. Damit soll ein Beitrag gegen eine mögliche Stromknappheit geleistet werden.

Für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung geht es zwischen Weihnachten und Neujahr ab ins Homeoffice - so lautet zumindest die Empfehlung der Stadt Luzern. Diese will ihre seit Oktober geltenden Energiesparmassnahmen verstärken, um einer möglichen Stromknappheit entgegenzuwirken. Wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt, sollen gemäss Beschluss des Stadtrates über die Festtage zudem weitere Massnahmen in den Bereichen Verwaltung und Schule ergriffen werden.

So sollen die Temperaturen in nicht benutzten Räumen der Verwaltung auf 16 Grad reduziert werden. Denn: «Zwischen Weihnacht und Neujahr beziehen erfahrungsgemäss viele Mitarbeitende der Verwaltung und der Schulen Ferientage.» Trotz Möglichkeit zum Homeoffice sollen die Schalter für Kundendienstleistungen geöffnet bleiben.

Auch in den Schulen werden die Heiztemperaturen in der ersten Ferienwoche vom 24. Dezember bis 2. Januar auf 16 Grad reduziert. Um eine Auskühlung der Gebäude zu verhindern, werde man dabei auf eine stärkere Temperaturabsenkung verzichten. Die Massnahmen sollen die Bemühungen des Kantons und des Bundes zur Reduktion des Energieverbrauchs unterstützen. Gleichzeitig ruft der Stadtrat die Bevölkerung auf, «weiterhin Strom zu sparen und schonungsvoll mit den Ressourcen umzugehen». (lga)