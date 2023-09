Materialmarkt Luzerner Offcut schliesst Ende 2023 Das Team des Materialmarktes hat keine Nachfolger gefunden. Deswegen geht der Markt Ende Jahr zu.

Der Materialmarkt Offcut an der Zollhausstrasse 2 in Luzern schliesst per Ende 2023. Dies gibt das Team auf der Webseite und Social Media bekannt.

Das sechsköpfige Leitungsteam suchte über mehrere Monate Leute, die den 2021 eröffneten und 450 Quadratmeter grossen Markt für Gebraucht- und Restmaterialien für Bastler, Heimwerker, Künstler und Gestalter weiterführen. «Leider konnte keine Nachfolgelösung gefunden werden», heisst es nun auf der Webseite.

Weiterhin bestehen bleiben die Märkte des Offcut-Netzwerkes in Basel, Zürich, Bern und St. Gallen. Die Schliessung des Standortes Luzern habe keine Auswirkungen auf die anderen Materialmärkte. Jener in Basel feierte jüngst das 10-Jahr-Jubiläum. (spe)