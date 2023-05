Medizinische Versorgung «Mich schockierte, dass wir wirklich ein Problem haben»: Junge Luzernerin forscht über Medikamenten-Engpässe Die Note 6 und ein «hervorragend» beim Wettbewerb «Schweizer Jugend forscht»: Das hat Amelie Roos, 19, mit ihrer Maturaarbeit über die Versorgungssicherheit von Arzneimitteln erreicht.

Schweizweit steht man in Apotheken und Arztpraxen häufig vor halb leeren Regalen. Seit längerem kommt es in der Medikamentenversorgung immer wieder zu Lieferengpässen – laut Bund zum jetzigen Zeitpunkt bei knapp 1000 Medikamenten. Insbesondere bei Kindermedikamenten und Antibiotika-Produkten nimmt das Problem laufend zu.

Genau mit diesem hochaktuellen Thema hat sich die 19-jährige Luzernerin Amelie Roos im Rahmen ihrer Maturaarbeit auseinandergesetzt, für welche sie von «Schweizer Jugend forscht» mit der Höchstnote «Hervorragend» ausgezeichnet wurde.

Amelie Roos, 19, setzte sich mit der Versorgungssicherheit von Arzneimitteln auseinander. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 8. Mai 2023)

Auf die Idee für ihre Arbeit kam Roos während der Pandemie, als Medikamente aus Angst vor Hamsterkäufen nur noch portioniert abgegeben wurden. Während ihrer Arbeit stellte sie dann fest, dass die Medikamentenversorgung auch unabhängig von der Pandemie immer kritischer wird. «Dabei schockierte mich am meisten, dass wir in der Schweiz wirklich ein Problem haben und dieses stark zunimmt», sagt Roos und fügt hinzu: «Die Zahlen haben sich seit Beginn meiner Arbeit gut verdoppelt.»

Günstige Medikamente sind zu wenig lukrativ

Zu Beginn ihrer Arbeit verschaffte sie sich einen Überblick über den Schweizer Arzneimittelmarkt und dessen Entwicklungen. Dabei fand sie heraus, welche Medikamente konkret fehlten und wie gross der Mangel war. Zudem setzte sie sich mit den rechtlichen Regelungen des Marktes auseinander.

Anschliessend suchte die junge Luzernerin nach Ursachen für die Versorgungsengpässe. Dabei konnte sie vor allem fehlende Anreize für Investitionen in die Qualitätssicherung feststellen. Beispielsweise sei es für die Pharmaindustrie einfach nicht mehr lukrativ, günstige Medikamente herzustellen, da die Konkurrenz riesig sei. Auch lohne es sich für die Produzenten nicht, die Wirkstoffe von mehreren Anbietern zu beziehen, um so die Versorgungssicherheit zu erhöhen.

Medi-Label als Lösung

Schliesslich machte sich Amelie Roos auf die Suche nach langfristigen und umsetzbaren Lösungsansätzen und analysierte diese. Laut ihr wäre es am sinnvollsten, eine Art Label einzuführen. Die Produzenten hätten unter anderem strengere Auflagen hinsichtlich des Wirkstoffbezuges. Das heisst, sie müssten ihre Wirkstoffen von mehreren Anbietern beziehen. Im Gegenzug könnten sie für ihre Medikamente auch einen höheren Preis verlangen.

Im Herbst 2021 schloss Amelie Roos ihre Arbeit an der Kanti Alpenquai mit der Note 6 ab. Die Arbeit wurde schulintern für den kantonalen Wettbewerb «Fokus Maturaarbeit» ausgewählt. An diesem Anlass wurde sie dann von «Schweizer Jugend forscht» zur Teilnahme eingeladen.

Vor dem Final in St. Gallen hielt sie einen Vortrag vor einer Fachgruppe in Bern, auf welches ein Expertengespräch folgte. Anschliessend hatte sie noch die Möglichkeit, kleinere Verbesserungen vorzunehmen. Fürs Finale reichte sie noch ein Poster, ein Video und eine Zusammenfassung der Arbeit ein.

Überrascht vom guten Resultat

Amelie Roos erzählt, dass es nie ihr Ziel gewesen sei, zu «Schweizer Jugend Forscht» zu kommen und mit dem Prädikat «Hervorragend» ausgezeichnet zu werden. Das Thema habe sie einfach sehr interessiert, aber sie sei selbst von den hervorragenden Resultaten überrascht gewesen.

Roos freut sich nicht nur über die guten Rückmeldungen, sondern auch über den zusätzlich erhaltenen HSG-Sonderpreis. Dieser bietet ihr die Möglichkeit, im kommenden Herbst an der «Deutschland-Konferenz» in Stuttgart teilzunehmen.

Direkt nach ihrer Matura schrieb Roos den EMS, den Eignungstest fürs schweizerische Medizinstudium (Numerus clausus). Nun studiert die junge Luzernerin seit letztem Herbst Humanmedizin an der Universität Zürich. Dank ihrer Forschungsarbeit verstehe sie das gesamte Gesundheitssystem etwas besser, sagt sie.

In Bezug auf die Medikamentenversorgung wünscht sich Roos weiterhin Sensibilisierung. Das Dilemma sei, dass die Pharmaindustrie möglichst viel verdienen, der Bund Gesundheitskosten tief halten und Ärzte und Apotheker einfach genügend Medikamente zur Verfügung haben möchten. «Ich würde mir wünschen, dass es möglich ist, sich für ein so wichtiges Thema zusammenzuschliessen, auch wenn unterschiedliche Interessen verfolgt werden». Schliesslich, so fügt Amelie Roos hinzu, stehe in der Bundesverfassung, dass Bund und Kantone zu einer medizinischen Grundversorgung von hoher Qualität verpflichtet sind.