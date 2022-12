Meggen Ein historischer Moment: Zur letzten Budgetversammlung kamen 159 Stimmberechtigte Meggen wird künftig über Geschäfte an der Urne abstimmen. Die letzte Gemeindeversammlung findet im Mai statt.

An der Gemeindeversammlung vom Montag fanden sich im Megger Gemeindehaus 159 stimmberechtigte Personen und gut 22 Gäste ein. Es handelte sich dabei um die letzte Budgetversammlung. Ein historischer Moment, denn künftig wird an der Urne abgestimmt. Das haben die Stimmberechtigten an der letzten Abstimmung entschieden. Als Begrüssung sagte Urs Brücker (GLP) mit einem Augenzwinkern: «Kaum wird die Versammlung abgesetzt, kommen wieder viele Leute ins Gemeindehaus.»

Megger Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2022. Bild: PD

Traktandiert waren der Aufgaben- und Finanzplan, das Budget und der Steuerfuss von 0,95 Einheiten. Diese wurden erwartungsgemäss grossmehrheitlich gutgeheissen. Ein Antrag, die Konzessionsabgabe an die CKW von 0,95 auf 0,6 Einheiten zu senken, wurde abgelehnt. Ebenfalls bei 0,95 Einheiten bleibt der Steuerfuss.

Das Budget 2023 weist bei einem Aufwand von 84,44 Millionen und einem Ertrag von 84,69 Millionen einen Ertragsüberschuss von 0,25 Millionen Franken aus. Im Jahr 2023 sind Investitionen in der Höhe von 8,4 Millionen Franken vorgesehen.

Zum Abschluss der Gemeindeversammlung wurde Meggen mit dem Label Energiestadt Gold ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgte wegen der kommunalen Energie- und Klimapolitik. Damit gehört Meggen mit der Stadt Luzern und Entlebuch zu den drei im Kanton Luzern golden ausgezeichneten Gemeinden.

Auszeichnung für Energiepolitik

Dazu sagte Gemeindepräsident Urs Brücker (GLP): «Dank dem hartnäckigen und unermüdlichen Einsatz der Gemeinderätin Karin Flück Felder (FDP) zusammen mit Energiestadt-Beraterin Claudia Lüthi sind wir heute energiepolitisch da, wo wir heute sind.» Es gelte nun, den Weg der nachhaltigen Energiestrategie konsequent weiterzuverfolgen.

Später bei Fischknusperli und einem kühlen Tropfen tauschten sich die Meggerinnen und Megger noch untereinander aus. Bereits im offiziellen Teil merkte Brücker an, dass es dann bei einer Orientierungsversammlung keine Knusperli mehr geben werde. Brücker wie auch der gesamte Gemeinderat hatten sich gegen die Absetzung der Gemeindeversammlung gewehrt. Die nächste – und letzte – Gemeindeversammlung findet im Mai 2023 statt.