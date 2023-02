Meggen Für die Bildungskommission gibt es keine stille Wahl Ein FDP-Mann und eine parteilose Frau kandidieren.

Präsidiert wird das fünfköpfige Gremium noch bis Ende April von Sandra Schneider (FDP). Sie hat ihren Rücktritt aus beruflichen Gründen angekündigt. Nun ist klar, wer Nachfolgerin oder Nachfolger werden will. Am Montag verkündete die Gemeinde Meggen zwei Wahlvorschläge.

Mike Bühler (FDP) und Zilia Späni (parteilos) stellen sich zur Wahl für die Megger Bildungskommission. Bilder: PD

Zur Wahl an der Urne stellt sich die Parteilose Zilia Späni. Sie arbeitet als Lehrperson für integrative Förderung (IF) und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) auf der Kindergartenstufe, ist Sozialpädagogin und Jobcoach. Als zweite Person stellt sich FDP-Mann Mike Bühler. Er hat die Position als Head Governance und Sales Support in einem Schweizer Kreditinstitut inne, wie die Gemeinde weiter mitteilt.

Die Bildungskommission nimmt eine Mittlerfunktion zwischen Schule, Erziehungsberechtigten und der Öffentlichkeit wahr. Sie ist eine Führungs- und Aufsichtsbehörde mit Entscheidungskompetenz. Der erste Wahlgang findet am 2. April statt. (sam)