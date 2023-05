Meggen Gemeindeversammlung: Die einen wollen sie doch retten – die anderen eine Analyse Ein unabhängiges Komitee will in Meggen die Gemeindeversammlung behalten. Am 18. Juni fällt der Entscheid an der Urne.

Stichtag ist der 18. Juni. Dann entscheiden die Meggerinnen und Megger über die Teilrevision der Gemeindeordnung. Denn mit der von der SVP eingereichten Initiative sollen künftig alle Geschäfte an die Urne und die Gemeindeversammlung abgeschafft werden. Mit 50 Stimmen Unterschied wurde der Initiative zugestimmt. Zur Umsetzung braucht es aber noch ein Ja zur Teilrevision der Gemeindeordnung.

Die Gemeinde Meggen aus der Vogelperspektive. Bild: PD Meggen

Anlässlich der letzten Gemeindeversammlung vom 15. Mai liess sich Gemeindepräsident Urs Brücker (GLP) wie folgt zitieren: «Wird die revidierte Gemeindeordnung abgelehnt, ist davon auszugehen, dass die Stimmberechtigten damit auch ihre Ablehnung des Initiativanliegens zum Ausdruck bringen.»

Unabhängige Instanz soll analysieren

«Falsch» kontert nun die SVP in einer Mitteilung. Nach Abklärungen beim Amt für Gemeinden, dem Kantonsgericht und bei Fachjuristen hätten sie bei einem allfälligen Nein das Recht auf eine Analyse, die der Gemeinderat bei einer unabhängigen Instanz in Auftrag gibt. Erst wenn durch die Analyse klar sei, dass mit dem Nein der Kern der Initiative, also die Abschaffung, abgelehnt wurde, bleibe alles beim Alten.

Dass alles beim Alten bleibt, will das parteiunabhängige Komitee «Rettet die Gemeindeversammlung». Denn mit der Abschaffung würden wichtige Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte wegfallen. Das Komitee empfiehlt daher ein Nein, wie es am Dienstag mitteilte. Dies um auch in Zukunft an der zweimal pro Jahr «basisdemokratisch» über die Politik des Gemeinderates entscheiden zu können. (sam)